Op deze plekken kijk je naar grote dahliabloemencorso's

Winterswijk - Gelderland

Het bloemencorso van de Gelderse plaats Winterswijk wordt gecombineerd met een groots volksfeest, compleet met kermis en muziekoptredens, dat vier dagen duurt. De corsowagens die meerijden in de stoet zijn na de optochten, die in ochtend plaatsvinden, van dichtbij te bekijken.

Waar: Winterswijk

Wanneer: 24, 25 augustus, 10.00 uur

Prijs: gratis

Vollenhove - Overijssel

Het bloemencorso van het Overijsselse Vollenhove is met twaalf praalwagens misschien niet de grootste van allemaal - dat is die van Zundert, waar twintig wagens meerijden. Maar alle wagens die meerijden in de stoet zijn indrukwekkend. Bezoekers kunnen plaatsnemen op een van de tribunes. Er is een middag- en avondoptocht.

Waar: Binnenstad Vollenhove

Wanneer: 25 augustus. Middagcorso om 14.00 uur en avondcorso om 20.30 uur

Prijs: Toegang tot de corso's kost 8 euro, een tribunekaart kost minstens 4 euro

Eelde - Drenthe

De thema's van de praalwagens in het Drenthse Eelde gaan alle kanten op: van Carnaval in Rio tot Vrijheid en Vrede, van Kreeftenfeest tot Oktoberfest. Op de, vaak metershoge wagens, worden creaties met dahlia’s gecombineerd met snijbloemen. Er zijn verklede en geschminkte figuranten en er is muziek.

Waar: Eelde

Wanneer: 1 september 14.30 uur (rijdend corso), 2 september wagens bekijken

Prijs: 3,50 euro (dagkaart), 6 euro (weekendkaart)

Zundert - Noord-Brabant

Het bloemencorso van het Brabantse Zundert is niet alleen het grootste dahlia corso van Nederland, maar ook van de wereld. In de stoet doen wagens van twintig 'buurtschappen' mee, die stuk voor stuk ongelofelijk grote creaties bouwen. De parade is op 2 september, de volgende dag kunnen de wagens bekeken worden.

Waar: Zundert

Wanneer: 2 en 3 september

Prijs: vanaf 4 euro

Lichtenvoorde - Gelderland

Al jaren een van de grootste evenementen van Gelderland, dat is het bloemencorso in Lichtenvoorde. Wagens van wel 18 meter hoog rijden door de straten van het dorp. De wagens die dit jaar gebouwd zijn voor de parade hebben de namen De Lummels, Veur Mekare en Exotic Bird Show. Vorig jaar ging Transport van Teeuws er met de hoofdprijs vandoor.

Waar: Lichtenvoorde

Wanneer: 9 september, 14.00 uur

Prijs: 7,50 euro per persoon (kinderen tot en met 16 jaar gratis)

Valkenswaard - Noord-Brabant

Net als de andere corso's in dit overzicht, is de bloementocht in Valkenswaard er een die al jaren lang georganiseerd wordt in september. Het thema dat dit jaar is gekozen, is 'Zo! Corso'. De ontwerpers van de wagens hebben daar allemaal een andere draai aan gegeven, zo is er een bloemenwagen die Risk heet en gaat een ander voor Bloemetjes & Bijtjes.

Waar: Valkenswaard

Wanneer: 9 september, 14.00 uur

Prijs: 7,50 (kinderen tot en met 12 jaar gratis)

