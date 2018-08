Dit is er te zien tijdens het eerste Noorderzon-weekend

Trigger of Happiness van Ana Borralho & João Galante

Seks, drugs en rock 'n roll anno 2018: twaalf jongeren tussen de 18 en 23 jaar uit Groningen zoeken naar geluk in een ontwapenend potje Russische roulette. Het pistool bepaalt wie aan het woord is. Waarover? Over alles wat doorgaans alleen hardop wordt besproken als er niemand in de buurt is: liefde, seks, drugs, angst, de toekomst, hun families.

Waar: Grand Theatre

Wanneer: donderdag 20.00 uur, vrijdag en zaterdag 20.45 uur

Prijs: 12.50 euro

El Mar de Noche van Guillermo Cacace

Hartverscheurend en herkenbaar, dat is de voorstelling El Mar de Noche. Ergens in een hotel aan de kust tuurt een middelbare man - acteur Luis Machín - naar de zee. Hij wacht op zijn geliefde, maar weet dat die niet komt. Hun relatie is over, maar hij kan niet loskomen van het emotionele web. Zijn monoloog, geschreven door de gerespecteerde film- en theaterregisseur Santiago Loza, is er een van diepe herkenning en ontroering.

Waar: Stadsschouwburg

Wanneer: vrijdag, zaterdag en zondag, 20.00 uur

Prijs: 15 euro

Concert van Colin Dunne

Colin Dunne ontketende enkele jaren geleden een revolutie in de Ierse volksdanswereld door radicaal maar respectvol te breken met eeuwenoude tradities. Zijn stijl is orthodox, warm en ongeëvenaard. In zijn theater/dansvoorstelling Concert danst Dunne op de muziek van de Ierse vioolspeler Tommie Potts – ook een baanbrekende musicus. Op de onregelmatige klanken van het controversiële album The Liffey Banks valt praktisch niet te dansen. Behalve als je Colin Dunne heet.

Waar: Grand Theatre

Wanneer: vrijdag, zaterdag en zondag, 19.30 uur

Prijs: 15 euro

NASSIM van Nassim Soleimanpour

De Iraanse theatermaker Nassim Soleimanpour waagt zich aan een speels theaterexperiment met elke avond een andere bekende Groninger op het podium: Theo de Groot, Marcel Hensema of Lotte Dunselman. Met instructies uit een onbekend script reflecteren zij op familie, afstand en nabijheid. Met NASSIM borduurt de Iraniër voort op zijn White Rabbit Red Rabbit (2012), waarmee hij beroemdheden als Whoopi Goldberg strikte als gastacteurs.

Waar: Ophelia Tent

Wanneer: donderdag 19.30 uur, vrijdag en zaterdag 19.45 uur

Prijs: 12,50 euro

Cuckoo van Jaha Koo

Een gezamenlijke rijstmaaltijd eten is een heel familiaal aspect volgens de jonge Zuid-Koreaanse theatermaker Jaha Koo. Hij voelde zich dan ook enorm eenzaam toen hij de Cuckoo – een elektrische rijstkoker – aanzette en dit apparaat hem zelfs 'eet smakelijk' wenste. Nu voert hij confronterende maar ook grappige gesprekken met de rijstkokers over zijn land Zuid-Korea, zijn generatiegenoten en zichzelf in deze humorvolle lost in translation.

Waar: Theater Vrijdag

Wanneer: donderdag 19.30 uur, vrijdag, zaterdag en zondag 21.15 uur

Prijs: 12,50 euro

Unforetold van Sarah Vanhee

Is het duister iets om bang voor te zijn? Niet voor Sarah Vanhee, een van de meest spannende theatermakers van haar generatie in Vlaanderen. Voor de vierde keer op rij zien we haar terug op Noorderzon. In de voorstelling Unforetold bevraagt theatermaker Sarah Vanhee kinderen tussen de 8 en 11 jaar naar de duisternis om zo het vaak vastgeroeste denken en doen van volwassenen buiten spel te zetten. Zo creëert zij verbaal en non-verbaal een geheel nieuwe logica, die prachtig blootlegt hoe donker het licht en vooral hoe licht het donker kan zijn.

Waar: De Machinefabriek

Wanneer: vrijdag en zaterdag, 19.30 uur

Prijs: 15 euro

Gratis concerten op het Dok

Muziekliefhebbers kunnen elke dag om 22.30 hun hart ophalen tijdens Noorderzon. Op Het Dok, in het hart van het plantsoen, zijn dan gratis optredens. Je geniet met een drankje in je hand van een veelzijdigheid aan muzikanten. De 31-jarige Amerikaanse indierocker Ezra Furman trapt op donderdag 23 augustus het programma af. Hij stond al eens op Glastonbury en zet nu Noorderzon op z’n kop. Vrijdag is er een optreden van Blow 3.0, terwijl de energieke Belg Baloji op zaterdag speelt. Zondag maakt Arp Frique een stukje tropisch paradijs van Noorderzon.