Zo bescherm je je oren tijdens een concert

Het bijwonen van een concert is vaak niet veilig voor je oren, vertelt Saskia Kloet, programma manager Gezond Gehoor bij VeiligheidNL. "Het geluidsniveau van de muziek tijdens een concert of evenement is vrijwel altijd harder dan 88 decibel." Volgens de Hoorstichting is dit al vrij hoog, gezien het vanaf 80 decibel mogelijk is om gehoorschade op te lopen.

De grootte van dit risico hangt, naast het geluidsniveau, ook af van hoe lang het gehoor blootgesteld wordt aan een geluidsniveau en hoe vaak dat gebeurt. "Gehoorschade ontstaat meestal geleidelijk en is dus niet altijd direct merkbaar."

Volgens Kloet is een 'piep' het eerste signaal dat het gehoor overbelast is. "Het is daarom belangrijk om je gehoor altijd te beschermen."

Verschillende soorten gehoorbescherming

Er zijn drie soorten gehoorbescherming. Schuimdoppen, otoplastieken en universele oordoppen. In de meeste schuimdoppen en sommige universele oordoppen zit geen muziekfilter. Er bestaan verschillende soorten muziekfilters, met verschillende dempingswaarden.

"Oordoppen met muziekfilter zijn zodanig ontworpen dat je optimaal van de muziek kunt blijven genieten en elkaar nog goed kunt verstaan terwijl je oordoppen draagt."

1. Schuimdoppen bieden de minste bescherming

Schuimdoppen zijn de goedkoopste optie om je gehoor te beschermen. Deze zijn vaak niet duurder dan 2 euro en soms zelfs gratis te verkrijgen. Het is beter dan niets, maar volgens de Gezond Gehoor beschermen schuimdoppen het minst tegen gehoorschade.

Deze doppen bevatten geen muziekfilter en zijn maar één keer te gebruiken. "Schuimdoppen passen niet helemaal goed in de gehoorgang. Hierdoor denk je dat je beschermt bent, terwijl dat minder is dan je zou denken."

2. Otoplastieken werken het best

Naarmate oordoppen beter in je gehoorgang passen, bieden ze betere bescherming tegen gehoorschade. "Logisch gezien zijn de allerbeste dan op maat gemaakte oordoppen, omdat deze speciaal voor jouw gehoorgang zijn gemaakt."

De kosten om otoplastieken op maat te laten maken variëren tussen de 100 en 300 euro. Alleen blijft de gehoorgang altijd groeien.

3. Universele doppen zijn het alternatief

"Universele oordoppen met muziekfilter zijn daarom een goed alternatief, als je otoplastieken te duur vindt of bijvoorbeeld niet zo vaak naar evenementen gaat", vertelt Kloet.

"Deze zijn een stuk goedkoper en er bestaan allerlei typen en maten waardoor er voor iedereen wel een geschikte oordop tussen zit."

Maximaal 102 decibel

In februari 2014 maakten het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de muziekbranche de afspraak dat het geluidsniveau voortaan beperkt zou worden tot een gemiddelde van 103 decibel, gemeten over vijftien minuten.

Vier jaar later, in maart 2018, adviseerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een gemiddelde van 102 decibel voor mensen vanaf zestien jaar.

Het RIVM vertelde al eerder aan NU.nl dat 102 decibel niet voor iedereen veilig is. "Ieder gehoor is anders en kan een ander geluidsniveau aan", legt een woordvoerder uit. "Wij zeggen natuurlijk liever: zet die muziek wat zachter. Maar ons is gevraagd om te kijken naar het maximale geluidsniveau dat over het algemeen veilig is."

Houd afstand en neem een 'geluidspauze'

De I Love My Ears-campagne is vanuit de overheid in samenwerking met de muziekindustrie in 2014 gestart om de bewustwording van gehoorbeschadiging bij harde muziek te vergroten.

Meer dan zestig concertlocaties door het hele land hebben zich sindsdien aangesloten bij de campagne en zorgen ervoor dat er gehoorbescherming aanwezig is en het geluid tijdens shows niet harder gaat dan 102 decibel.

Woordvoerder Willem Westermann van I Love My Ears: "De plek waar je staat, is belangrijk. Probeer niet te dicht bij de speakers te staan." Zo scheelt 2 meter afstand van geluidsboxen al 10 decibel.

"Zoek ook af en toe even een rustigere plek op om de oren een pauze te geven." Volgens Westermann is lang in harde muziek staan vermoeiend voor het gehoor. "Ga even een drankje halen en neem even rust. Dan kun je daarna weer lekker de muziek in."

Handige sites Weten of de muziek harder gaat dan 102 decibel? Dat kan gemeten worden met een decibelapp. Voor IOS is dat SafeNoise en voor Android is dat Geluidsmeter

Op Oorcheck.nl is het mogelijk verschillende testen te doen en meer informatie te vinden over de gesteldheid van je gehoor

Bescherm jij je gehoor? Laat het weten door een reactie achter te laten onder dit artikel.