Deze films draaien vanaf nu in de bioscoop

Book Club - Komedie

Diane is weduwe, Vivian is eeuwig vrijgezel, Sharon verwerkt haar scheiding en het huwelijk van Carol zit in een sleur. Samen besluiten de vier vriendinnen Fifty Shades of Grey te lezen en dat doet het vuur in hen aanwakkeren. Door middel van oude vlammen of nieuwe romances beginnen de dames aan een nieuw hoofdstuk in hun leven.

Genre: komedie

Regisseur: Bill Holderman

Cast: Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen

Kijkwijzer: alle leeftijden

Dog Days - Romantiek

Veel honden, veel bekenden. Dog Days volgt de levens van hondenbezitters in Los Angeles, met de viervoeters als rode draad. Het ene baasje zoekt zijn spoorloze hond, de ander adopteert er een vanwege een oogje op de dierenarts en weer een ander organiseert een hondenfeestje. Met hoofdrollen voor Vanessa Hudgens, Eva Longoria en Finn Wolfhard.

Genre: romantiek, komedie

Regisseur: Ken Marino

Cast: Vanessa Hudgens, Eva Longoria, Adam Pally

Kijkwijzer: alle leeftijden

A-X-L - Sciencefiction

Tijdens een ritje op zijn crossmotor ontdekt Miles de robothond A-X-L, de nieuwste uitvinding op het gebied van militaire bescherming in de vorm van een hond. A-X-L is geprogrammeerd om te vechten, maar heeft ook een lieve kant. Wanneer Miles en zijn crush Sara zich over de hond ontfermen, ontstaat er een band. Maar hoe lang duurt het tot A-X-L door het leger gevonden wordt?

Genre: sciencefiction, actie

Regisseur: Oliver Daly

Cast: Alex Neusteadter, Becky G, Thomas Jane

Kijkwijzer: 9+

Figlia Mia - Drama

Vittoria heeft een hechte band met haar moeder, maar wanneer ze erachter komt dat het feestbeest van het dorp, Angelica, haar biologische moeder is, verandert alles. Angelica wordt door financiële problemen gedwongen om te verhuizen. Vittoria mag haar ontmoeten onder de voorwaarde dat Angelica daarna verdwijnt. Toch is het duo steeds vaker samen, en Vittoria kan niet kiezen tussen haar twee moeders.

Genre: drama

Regisseur: Laura Bispuri

Cast: Alba Rohrwacher, Valeria Golino

Kijkwijzer: 12+

Slender Man - Horror

In een klein stadje in het Amerikaanse Massachusetts voeren vier meiden een ritueel uit om te bewijzen dat Slender Man, een angstaanjagend, lang figuur in het donker, niet bestaat. Wanneer een van de meiden plotseling vermist raakt, krijgen ze het vermoeden dat zij misschien wel zijn nieuwste slachtoffer is.

Genre: horror

Regisseur: Sylvain White

Cast: Joey King, Jaz Sinclair, Annalise Basso

Kijkwijzer: 16+

The Happytime Murders - Komedie

In de onderwereld van Los Angeles leven puppets als tweederangsburgers samen met mensen. Wanneer een seriemoordenaar achter een groep bekende puppets uit een kinderserie aan gaat, moet detective Edwards gedwongen met haar ex-partner, Phil Philips, samenwerken. In deze komedie leven de puppets een leven vol seks, drugs en geweld.

Genre: komedie

Regisseur: Brian Henson

Cast: Melissa McCarthy, Elizabeth Banks, Maya Rudolph

Kijkwijzer: 16+

Benzinho - Drama

Irene woont met haar man Klaus en haar vier zoons vlakbij Rio de Janeiro. Erg welvarend zijn ze niet, maar aan liefde geen gebrek in het gezin. Wanneer Irene's zoon gescout wordt voor een handbalteam in Duitsland, blijkt ze eerder afscheid te moeten nemen van haar zoon dan verwacht. Ze moet haar angst overwinnen en besluit meteen nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Genre: drama

Regisseur: Gustavo Pizzi

Cast: Otávio Müller, Karine Teles, Adriana Esteves

Kijkwijzer: alle leeftijden

Bovenstaande films draaien vanaf 23 augustus in de Nederlandse bioscopen, bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.