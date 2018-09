Avond uit? Deze concerten zijn nog niet uitverkocht (week 34)

Yentl & De Boer - Paradiso

Het cabaretduo Yentl & De Boer weet situaties pijnlijk eerlijk en vooral vermakelijk vast te leggen in muziek. De twee zijn bekend van hun voorstellingen en muzikale bijdragen aan RTL Late Night en Pauw en wonnen de Annie M.G. Schimdtprijs voor het beste theaterlied met Ik Heb Een Man Gekend. In Paradiso schotelt het duo het publiek een reeks liedjes voor.

Waar: Paradiso, Amsterdam

Wanneer: 22 augustus, aanvang 20.30 uur

Prijs: 22,70 euro

Welshly Arms - Melkweg

Na een aantal jaren touren en leven uit koffers waren de mannen van Welshly Arms niet meer gewend om thuis te zijn. Ze huurden een negentiende-eeuws huis en namen daar een album op over wat een thuis hebben nou echt betekent. Dat leverde een alternatieve rockplaat met gospel- en bluesinvloeden op.

Waar: Melkweg, Amsterdam

Wanneer: 22 augustus, aanvang 19.00 uur

Prijs: 15,90 euro

In Flames - Effenaar

Al dertig jaar staat de Zweedse metalband In Flames op het podium. Oprichter Jesper Strömblad creëerde door zijn liefde voor Iron Maiden en deathmetal een nieuwe genre: melodic deathmetal. De mannen van In Flames mogen er dan wel een lange carrière op hebben zitten, de harde metalshows zijn alles behalve stoffig.

Waar: Effenaar, Eindhoven

Wanneer: 23 augustus, aanvang 20.15 uur

Prijs: 30,50 euro

The Waterboys - Paradiso

Het jarentachtignummer Whole Of The Moon had niet bestaan als de vriendin van zanger Mike Scoot hem niet had gevraagd of het moeilijk is om een nummer te schrijven. Hij greep een pen, schreef de plaat en het werd het bekendste nummer van The Waterboys. Eerder stond de Britse band in de AFAS Live, deze week gaan ze voor twee intiemere sets in Paradiso.

Waar: Paradiso, Amsterdam

Wanneer: 23 augustus, aanvang 20.30 uur

Prijs: 42 euro

Spinvis - Openluchttheater de Goffert

Na een show die Lowlands-bezoekers in tranen liet, is nu het juiste moment om nog een kaart te kopen voor Spinvis. Erik de Jong, beter bekend als Spinvis, produceerde zijn debuutalbum Spinvis in 2002 op een zolderkamer met behulp van een computer, wat fluitjes en zijn talent om met de Nederlandse taal te knutselen. Bagagedrager, Ik Wil Alleen Maar Zwemmen en Kom Terug zijn hits van Spinvis.

Waar: Openluchttheater de Goffert, Nijmegen

Wanneer: 24 augustus, aanvang 20.30 uur

Prijs: 30,50 euro

Jacob Collier & Metropole Okest o.l.v. Jules Buckley - Tivolivredenburg

Jacob Collier klinkt minstens twintig jaar ouder dan dat hij is, maar zodra de Britse 23-jarige zanger en multi-instrumentalist het podium betreedt weet hij deze over te nemen met de ervaring en het zelfvertrouwen van een veertiger. Jacob begon zijn carriére op YouTube, waar hij ontdekt werd door producer Quincy Jones. Vrijdag staat het jonge jazztalent met het Metropole Orkest in TivoliVredenburg.

Waar: Tivolivredenburg, Utrecht

Wanneer: 24 augustus, aanvang 20.15 uur

Prijs: 39 euro

Justin Timberlake - GelreDome

Sinds zijn tijd als boybandlid van *NSYNC en zijn eerste soloalbum Justified uit 2002, is Justin Timberlake een gevestigde naam in de hitlijsten. Zo is hij bekend van nummers als Cry Me A River, SexyBack, Can't Stop The Feeling! en Love Never Felt So Good. Het leverde hem afgelopen jaar zijn eigen show bij de Superbowl op. Met zijn nieuwste album, Man of The Woods, staat hij in de GelreDome. Voor de show op 25 augustus in de Ziggo Dome zijn er ook nog kaarten.

Waar: GelreDome, Arnhem

Wanneer: 24 augustus, aanvang 20.00 uur

Prijs: vanaf 99 euro

Imagine Dragons - GelreDome

De vrolijke indierock van Imagine Dragons klinkt wel bekend in de oren. De Amerikaanse band is veelal bekend van het nauw samenwerken met bedrijven en franchises. Zo werd muziek gebruikt voor de spellen Assassins Creed III en FIFA 13 en voor de series The 100 en Arrow. Ook schreef de band de soundtrack van Marvels Suicide Squad. Bekend van Radioactive, On Top Of The World en de laatste hit Thunder.

Waar: GelreDome, Arnhem

Wanneer: 25 augustus, aanvang 20.00 uur

Prijs: vanaf 36,30 euro

A Place To Bury Strangers - EKKO

De rockband A Place To Bury Strangers uit New York weet van scheuren. De Amerikaanse band speelt een mengeling van noiserock en shoegaze. Frontman Oliver Ackermann brengt dit met zijn zelfgebouwde gitaarpedalen live tot nog een hoger niveau. A Place To Bury Strangers is voor mensen met oren die tegen een stootje kunnen.

Waar: EKKO, Utrecht

Wanneer: 25 augustus, aanvang 19.30 uur

Prijs: 16 euro

