Vakantie in eigen land: Dit is er komende week te doen

Foodtruckfestival ProefPark - Haarlem

Het Haarlemse Kenaupark wordt van 24 tot en met 26 augustus tot openluchtrestaurant omgetoverd. Tijdens de zesde editie van ProefPark eet je er streetfood op een zelf meegebracht picknickkleed in het gras. Naast eten is er ook van alles te doen: van luisteren naar live muziek en het kijken naar theater tot een broodzak knutselen en brood bakken boven vuur.

Waar: Kenaupark, Haarlem

Wanneer: 24 tot en met 26 augustus

Prijs: gratis

Meer informatie

Noorderzon - Groningen

Terwijl de Randstad in de ban van de Parade is, start in het noorden van het land een ander theaterfestival: Noorderzon. Voor muziek, theater en veel minirestaurants moeten liefhebbers in het Noorderplantsoen zijn.

Waar: Noorderplantsoen, Groningen

Wanneer: 23 augustus tot 2 september

Prijs: entree tot park is gratis, voor voorstellingen dient een ticket gekocht te worden (+/- 15 euro)

Meer informatie

Kermis - Alkmaar

Op 24 augustus start de kermis van Alkmaar, waar snelle en spannende attracties worden afgewisseld met gokkasten, spelletjes en botsauto's.

Waar: Alkmaar

Wanneer: 24 tot en met 2 september

Prijs: gratis

Meer informatie

Strandfestival Zand - Almere

Chef'Special, Guus Meeuwis, Nielson en Anouk; zomaar een greep uit het programma van Strandfestival Zand, dat op zaterdag 25 augustus plaatsvindt in Almere.

Parade - Amsterdam

Na tussenstops in Rotterdam, Den Haag en Utrecht reist de Parade door naar de laatste bestemming: Amsterdam. In het Martin Luther Kingpark kunnen theaterliefhebbers genieten van veel verschillende voorstellingen en lekker eten.

Waar: Martin Luther Kingpark

Wanneer: van 17 tot en met 2 september vanaf 14.00 uur, 17 augustus vanaf 18.00 uur

Prijs: toegang tot het terrein is het eerste uur gratis (met uitzondering van de openingsdag)

Meer informatie

Stöppelhaene - Raalte

Tijdens oogstfeest Stöppelhaene in Raalte is er vier dagen veel te doen; van braderie tot cabaret en van muziekoptreden tot kermis. Natuurlijk is er een oogstcorso dat door de straten loopt. Op zondag geeft Miss Montreal een optreden dat gratis te bezoeken is.

Waar: Raalte (Overijssel)

Wanneer: 22 tot en met 26 augustus

Prijs: gratis

Meer informatie

Jazz Festival Delft

Vier dagen lang staat het oude centrum van Delft in het teken van warme jazzklanken. Tijdens Jazz Festival Delft treden muzikanten uit binnen- en buitenland op verschillende plekken in de stad op, zoals de Beestenmarkt, maar ook in cafés als Café Vanouds.

Waar: centrum Delft

Wanneer: van 23 tot en met 26 augustus

Prijs: gratis

Meer informatie

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt een evenement? Vul het overzicht aan door te reageren onder het bericht.