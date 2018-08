Waarom het bijzonder is dat er dit weekend 'reuzen' door Leeuwarden lopen

De reusachtige marionetten van het theatergezelschap Royal de Luxe reizen de hele wereld over. Ze zijn al op verschillende plekken in Europa geweest, maar ook in Zuid-Korea, China, Chili en Afrika. Voor het eerst komt de show van de Franse theatergroep naar Nederland.

De 'reuzen' zijn gewend om in veel grotere steden op te treden. Op sommige shows kwamen miljoenen mensen af. In Leeuwarden verwacht de organisatie zo'n 400.000 mensen. "Leeuwarden is een stad van 100.000 inwoners, dat betekent een verviervoudiging aan mensen," zegt woordvoerder Radboud Droog.

De reuzen worden bestuurd door middel van touwen die aan de armen, benen en handen van de poppen bevestigd zijn. Normaal gesproken worden de gevaartes alleen door het Franse toneelgezelschap bestuurd.

Reuzen worden bestuurd door Friezen

Volgens Radboud hadden de Friezen echter één eis: "We wilden graag betrokken worden bij de voorstelling, nu lopen er zo'n tweehonderd Friese vrijwilligers mee."

Twee weken geleden arriveerde het theatergezelschap in Leeuwarden en vanaf dat moment hebben de Friese vrijwilligers meegetraind om het besturen van de marionetten onder de knie te krijgen.

Ook aan de veiligheid is gedacht. "Royal de Luxe maakt het liefst zo min mogelijk gebruik van hekken, omdat het de ervaring minder gaaf maakt, dus zetten we extra mankracht in om te verzekeren dat de parade goed door de menigte loopt."

Speciale voorstelling voor Leeuwarden

De reusachtige poppen komen niet zomaar op bezoek. Voor elke stad die het Franse gezelschap aandoet, wordt een nieuwe voorstelling geschreven, met invloeden uit de lokale cultuur.

Voordat het verhaal tot stand komt, moet eerst de stad bezocht worden. Dat deed Jean-Luc Courcoult, mede-oprichter en directeur van Royal de Luxe, in 2015. Na het observeren van de stad besloot hij dat Leeuwarden een geschikte plek was voor 'zijn' reuzen.

Daarna heeft het theatergezelschap zo'n drie jaar aan de voorstelling gewerkt.

Thema: schaatsen

Het verhaal dat zich afspeelt in de Friese straten is Grote Schaats in Het IJs. Het is niet heel verrassend dat de Elfstedentocht als grootste inspiratiebron voor de schrijver van het stuk, Jean-Luc Courcoult, fungeerde.

'Levende' reuzen

De poppen spelen niet alleen in het verhaal; ze 'leven' ook echt als mensen. Ze slapen, douchen, plassen, lopen en eten. Bezoekers kunnen de enorme poppen niet alleen op straat zien lopen, maar ook opzoeken bij hun slaapplek, waar ze zachtjes snurken.

Smalste straten tot nu toe

Het theatergezelschap gaat voor het evenement in Leeuwarden een extra uitdaging aan; de straten van de Friese hoofdstad zijn de smalste straten waar de reuzen ooit doorheen hebben gewandeld. Dat is nog vrij pittig, aangezien de drie poppen flinke afmetingen hebben.

Zo is Het Meisje 5,5 meter hoog, weegt ze 800 kilogram en heeft ze twintig mensen nodig om vooruit te komen. De Duiker is 11 meter hoog, heeft een gewicht van 3.000 kilo en heeft dertig mensen nodig om voor te bewegen. Hond Xolo is het kleinst van formaat met zijn 3 meter hoog en 350 kilo, maar heeft ook twintig mensen nodig om door de stad te drentelen.

Voor bepaalde gedeelten van de route zullen de poppen over gebouwen heen moeten springen, onder klimop moeten bukken en over een brug getakeld moeten worden.

Volgeboekte hotels

De Leeuwarder Courant schrijft dat de hotels in Leeuwarden maanden geleden al volgeboekt zijn voor het komende weekend. De website Booking.com biedt nog een enkele kamers in de buurt van Leeuwarden aan voor prijzen van rond de 250 euro per nacht.

Ook de campings zitten helemaal vol. Op Airbnb is nog een enkele slaapplek beschikbaar.

Extra treinen ingezet

Arriva zet dit weekend meer treinen in om bezoekers van en naar Leeuwarden te vervoeren. Vier treinen worden uit Limburg gehaald en aan andere treinstellen gekoppeld. Zo kan er met maximale lengte op de Friese lijnen gereden worden en kunnen zo veel mogelijk bezoekers vervoerd worden.

"Dat geldt ook voor bussen", vertelt een woordvoerder van Arriva. "Daar worden er ook meer van ingezet. Op heel drukke trajecten gaan deze in plaats van eens in het uur, eens per half uur rijden."

De routes van de reuzen

De marionetten van Royal de Luxe leggen verschillende routes per dag af. Weten waar je een van de reuzen tegen het lijf kan lopen? Dat kun je hieronder vinden.

De reuzen van Royal de Luxe zijn op 17, 18 en 19 augustus in Leeuwarden te zien ter ere van het openingsweekend van De Culturele Hoofdstad 2018. Toegang tot het evenement is gratis.