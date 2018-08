Weekend in Amsterdam: Van Wijnfestival tot concert op de gracht

Pluk de Nacht Filmfestival - Stenen Hoofd

Filmliefhebbers kijken tijdens dit filmfestival op een gigantisch scherm naar nationale en internationale speelfilms, documentaires, korte films en animaties die (nog) niet in Nederland in de bioscoop zijn gedraaid. Geselecteerd door een groep vrienden met een grote liefde voor film.

Waar: Stenen Hoofd, Amsterdam

Wanneer: 16 tot en met 26 augustus

Prijs: gratis entree, een stoel huren kan voor 5 euro

Roller Skate Jam - Vondelpark

Op zaterdag 18 augustus is het Vondelpark voor heel even één grote skatebaan. Tijdens Roller Skate Jam laten skaters zien wat ze kunnen, leren beginnelingen de fijne kneepjes van het vak en staat bovenal iedereen op wielen. Skates zijn ter plekke te huur. Voor de skateshow in het Vondeltheater, die om 15.30 uur start, kun je gratis een stoel reserveren.

Waar: Vondelpark

Wanneer: 18 augustus, 14.00 uur

Prijs: het huren van skates kost 7,50 euro, het reserveren van een zitplaats is gratis

Zomeravond in Artis - Artis

Op zaterdag 18 augustus is het weer 'zomeravond' in Artis. Het dierenpark is dan open tot de zon onder gaat. Er is een live optreden van Ntjam Rosie in de Hollandse Tuin, bezoekers kunnen picknicken in het gras en luisteren naar het verhaal van een Artis-bioloog.

Waar: Artis

Wanneer: 18 augustus

Prijs: vanaf 17,50 euro

Grachtenfestival - Diverse locaties

Fans van klassieke muziek vermaken zich tijdens dit festival een week lang op diverse locaties rondom de Amsterdamse grachten. Met iedere dag een klassiek concert of optreden. Het festival trekt ieder jaar zo'n 60.000 bezoekers en biedt een podium voor topmuzikanten, -orkesten en jong talent.

Waar: centrum Amsterdam

Wanneer: 10 tot en met 19 augustus

Prijs: veel is gratis, sommige concerten zijn betaald

Wijnfestival Proost en toast - Tuin van Bret

Midden in de zogenaamde 'kantoorjungle' van Amsterdam Sloterdijk vind je een stadswijngaard. Bij Wijn van Bret is het vrijdag 17 augustus tijd voor het eerste wijnfestival, waarin wijnen die gemaakt zijn van druiven uit eigen tuin, te proeven zijn.

Waar: Tuin van Bret

Wanneer: 17 augutsus van 15.00 uur tot 23.00 uur

Prijs: 12,50 euro

Jett Rebel - Concertgebouw

Jett Rebel, of Jelte Tuinstra, is te herkennen aan zijn flamboyante en excentrieke uitstraling. In 2015 gaf de Nederlandse zanger en multi-instrumentalist zijn eerste soloconcert in Het Concertgebouw. Drie jaar later, na een paar internationale tours en een aantal albums, keert Jett Rebel terug met zijn nieuwe album Super Pop. En er zijn nog kaarten beschikbaar.

Waar: Het Concertgebouw

Wanneer: 18 augustus, aanvang 21.00 uur

Prijs: vanaf 21 euro

