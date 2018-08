'Amersfoort is een soort mini-Amsterdam, maar dan zonder toeristen'

Amsterdam is al jaren dé toeristische trekpleister van Nederland. Vorig jaar ontvingen de Amsterdamse hotels 8,3 miljoen gasten. Dat is een stijging van 14 procent ten opzichte van het jaar ervoor, blijkt uit cijfers van de gemeente Amsterdam.

'Stoned van Amsterdam'

Ondanks de drukte, is de hoofdstad een favoriete 'vakantie-in-eigen-landbestemming' van Ilja Gort. "Het is daar zo turbulent, er is zo veel te zien", stelt hij. Gort zegt dat hij zich op een Amsterdams terrasje uitstekend vermaakt met het kijken naar "alle gekken" die voorbij komen.

"Je wordt er helemaal stoned van, en dat komt niet alleen door de coffeeshops." Een heerlijke stad, vult de wijnkenner aan.

'Amersfoort is lekker rustig'

Als Gort de charme van Amsterdam zoekt, maar niet op de drukte zit te wachten, gaat hij naar Amersfoort. De stad in het midden van het land telt ruim 155.000 inwoners, in tegenstelling tot ruim 850.000 in Amsterdam.

"Dat is een soort mini-Amsterdam, maar dan zonder toeristen. De grachten zijn mooi, de mensen zijn vriendelijk en het is er lekker provinciaal en rustig."

'Andere wereld in Limburg'

Zangeres Raffaëla Paton ervaart het vakantiegevoel in Limburg. "Het is daar echt een andere wereld. Het is er heuvelachtig en de mensen zijn heel gastvrij. Je krijgt daar echt het gevoel dat je met open armen wordt ontvangen."

Voor een stedentrip in eigen land tipt Paton Rotterdam. "Het Stadhuisplein heeft leuke kroegjes: van rustige zaken tot cafés waar het hartstikke druk is. Je kunt er trouwens ook heel goed shoppen."

Rotterdam is steeds populairder onder toeristen. Vorig jaar steeg het aantal hotelgasten naar 1,1 miljoen. Dat is 10 procent meer dan in 2016.

