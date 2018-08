Deze films draaien vanaf deze week in de bioscoop

The Equalizer 2 - actie

Denzel Washington keert terug op het witte doek in een van zijn bekendste rollen: als Robert McCall in The Equalizer 2. McCall neemt het heft in eigen handen en komt op hardhandige wijze op voor mensen die slachtoffer zijn van een misdrijf.

Genre: actie. thriller

Regisseur: Antoine Fuqua

Cast: Denzel Washington, Pedro Pascal, Melissa Leo

Kijkwijzer: 16+

Juliet, Naked - komedie

Annie en Duncan lijken bij elkaar te passen, maar na vele jaren samenzijn lijken ze vastgeroest in een ongezonde relatie. De obsessie van Duncan voor rocker Tucker Crowe leverde weinig ruimte op voor bijvoorbeeld kinderen. Wanneer een demoversie van Tuckers grote hit van 25 jaar geleden opduikt, leidt dit voor het koppel tot een ontmoeting met de rocker die een onverwachtse wending neemt.

Genre: komedie, drama

Regisseur: Jesse Peretz

Cast: Rose Byrne, Chris O’Dowd, Ethan Hawke

Kijkwijzer: alle leeftijden

De Film van Dylan Haegens - komedie

Met een YouTube-kanaal, een eigen tostizaak en een leuk team heeft Dylan het goed voor elkaar. Er is alleen één minpunt: IJsbrand. IJsbrand heeft zijn eigen YouTube-kanaal en maakt de videos van Dylan na, maar dan net een stukje beter. Wanneer hij dit steeds vaker en sneller doet, gaat Dylan op onderzoek uit en ontdekt hij zijn geheim. Dit loopt alleen anders dan gepland.

Genre: komedie, kinderfilm

Regisseur: Dylan Haegens, Bas van Teylingen

Cast: Dylan Haegens

Kijkwijzer: alle leeftijden

Louis en de Aliens - animatie

De vader van de twaalfjarige Louis is ervan overtuigd dat buitenaardse wezens bestaan. Wanneer er een ruimteschip met drie aliens dicht bij hun huis neerstort, is Louis dolblij dat zijn geobsedeerde vader gelijk bleek te hebben. Samen beleeft het viertal een avontuur om aan alle aardse gevaren en problemen te ontsnappen.

Genre: animatie, familiefilm

Regisseur: Christoph Lauenstein

Cast: Franciske Friede, Martin May, Chloë Lee Constantin

Kijkwijzer: 6+

Nina - drama

Na twintig jaar biedt het huwelijk van de Poolse Nina en Wojtek geen uitzicht, deels doordat ze geen kinderen kunnen krijgen. Wanneer ze de jonge Magda leren kennen, proberen ze haar over te halen om draagmoeder van hun kind te worden. Wanneer Nina gevoelens voor Magda ontwikkelt, wordt de situatie ingewikkeld.

Genre: drama

Regisseur: Olga Chajdas

Cast: Andrzej Konopka, Julia Kijowska, Eliza Rycembel

Kijkwijzer: 16+

Crazy Rich Asians - romantiek

De in New York geboren Rachel Wu vergezelt haar vriend Nick naar de bruiloft van zijn beste vriend in Singapore. Wanneer ze daar voor het eerst zijn familie ontmoet, ontdekt ze dat Nick vergeten is te melden dat hij de afstammeling van een van de rijkste families van het land en een van de meest begeerde vrijgezellen is. Jaloerse jetsetters en afkeurende moeders zorgen voor spanning in de relatie.

Genre: romantiek, komedie

Regisseur: Jn M. Chu

Cast: Henry Golding, Constance Wu, Ken Jeong

Kijkwijzer: 9+

Plaire, aimer et courir vite - drama

Het is 1993. Jacques is een bekende schrijver die met zijn zoontje in een appartement in Parijs woont. Hij ontmoet beginnend filmmaker Arthur van begin twintig, die graag zijn bestaan in Bretagne wil ontvluchten. Eenmaal in Parijs verliest Arthur zich in het heden, maar Jacques ziet geen toekomst. Lukt het ze om deze obstakels te overwinnen?

Genre: drama

Regisseur: Christophe Honoré

Cast: Vincent Lacoste, Adèle Wismes, Pierre Deladonchamps

Kijkwijzer: 16+

Bovenstaande films draaien vanaf 16 augustus in de Nederlandse bioscopen, bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.