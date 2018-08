Weekendtips Breda: Wandel 4-daagse en eerste NAC-wedstrijd

Braderie Hinniken - Ginniken

In de laatste week van de zomervakantie is het tijd voor de vijftigste editie van de Braderie in Ginniken. De braderie wordt geopend met muziek, er zijn verschillende kramen en winkels, en er is straattheater. Op het Schoolakkerplein is er ook een kermis.

Waar: Ginniken, Breda

Wanneer: 15 tot en met 19 augustus

Prijs: toegang gratis

Meer informatie

Wandel 4-daagse

Van 16 tot en met 19 augustus is het mogelijk om mee te lopen in de wandelvierdaagse van Breda. De startlocatie is bij de Mokkenboom en er zijn etappes van 5, 10 en 15 kilometer. Meedoen is gratis, maar voor de fanatiekeling die graag een medaille of vervolgcijfer ontvangt, kost dat 13 euro. Inschrijven is alleen nog ter plaatse mogelijk op donderdag 16 augustus vanaf 9.00 uur.

Waar: omgeving Breda

Wanneer: 16 tot en met 19 augustus

Prijs: deelname gratis

Meer informatie

NAC-De Graafschrap - Rat Verlegh Stadion

NAC trapt het voetbalseizoen af met een wedstrijd tegen het gepromoveerde De Graafschap. De 'Superboeren' uit Doetinchem komen zaterdag 18 augustus op bezoek. Tickets zijn nog verkrijgbaar.

Waar: Rat Verlegh Stadion, Breda

Wanneer: 18 augustus, aanvang 18.30 uur

Prijs: 26,50 euro

Meer informatie

Plein Air aan de Mark - Markdal

Plein Air aan de Mark is een cultureel evenement waarbij schilders het Markdal op doek vastleggen, in de open lucht. Ook is er muziek, dragen dichters eigen werk voor en zijn er kraampjes met edelstenen en biologische duurzame zeep. Iedereen is welkom om zelf aan de slag te gaan met een kwast en canvas 'en plain air'.

Waar: Markdal Breda

Wanneer: 19 augustus

Prijs: toegang gratis

Meer informatie

Jazz in Lanzas: Count Basie - Stedelijk Museum

Elke maand organiseert Stedelijk Museum Breda een jazzsessie in het museumcafé, met odes aan de jazzlegendes door Bredase muzikanten. Deze zondag is het thema Count Basie, de Amerikaanse jazzpianist en zelfbenoemde 'Count of Jazz'. De Belgische tenorist Tom Callens treedt voor dit concert in zijn voetsporen.

Waar: Stedelijk Museum, Breda

Wanneer: 19 augustus, van 11.00 uur tot 12.30 uur

Prijs: toegang gratis

Meer informatie

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Heb je een aanvulling? Reageer dan onder dit bericht.