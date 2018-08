Avond uit? Deze concerten zijn nog niet uitverkocht

Spinvis - Bird en Zuiderparktheater

Erik de Jong, beter bekend als Spinvis, produceerde zijn debuutalbum Spinvis in 2002 op een zolderkamer met behulp van een computer, wat fluitjes en zijn talent om met de Nederlandse taal te knutselen. Bagagedrager werd een hit en er volgden drie platen die muziekprijzen opleverden. Deze week staat Spinvis niet alleen in Bird in Rotterdam, maar is hij ook te zien in het Zuiderparktheater in Den Haag.

Waar: Bird, Rotterdam en Zuiderparktheater, Den Haag

Wanneer: 15 augustus en 16 augustus

Prijs: vanaf 20 euro

Meer informatie Bird

Meer informatie Zuiderparktheater

Dirty Projectors - Paradiso Tolhuistuin

De Amerikaanse indierockband Dirty Projectors valt onder de leiding van Dave Longstreth, een singer-songwriter met veel aanzien in de scene. Sinds 2003 heeft Longstreth negen platen met experimentele indiepop uitgebracht. Op het nieuwe album Lamp Pit Prose zijn onder anderen artiesten als HAIM, Syd (The Internet) Rostam, Amber Mark en Robin Pecknold (Fleet Foxes) te horen.

Waar: Paradiso Tolhuistuin, Amsterdam

Wanneer: 15 augustus, aanvang 20.00 uur

Prijs: 22,70 euro

Meer informatie

Sons of the East - Bitterzoet

De vrienden Dan Wallage, Nic Johnston en Jack Rollins vormen samen Sons of the East, een indiefolkband uit het Australische Sydney. Afgelopen jaar wisten zij met meer dan 7 miljoen views op YouTube en 30 miljoen streams op Spotify online de aandacht van muziekliefhebbers op zich te vestigen. De indiefolkband haalt inspiratie uit Neil Young, Fleetwood Mac en The Kinks.

Waar: Bitterzoet, Amsterdam

Wanneer: 16 augustus, aanvang 19.30 uur

Prijs: 17,02 euro

Meer informatie

Protomartyr - Doornroosje

Onheilspellende en deprimerende muziek; fans van Protomartyr houden ervan. De Amerikaanse punkrockband uit Detroit bestond oorspronkelijk uit het duo Greg Ahee en Alex Leonard, waar frontman Joe Casey - die vaak vergeleken wordt met een vader of wiskundeleraar - voor de grap af en toe voor zong. Nadat bassist Scott Davidson zich bij het drietal voegde, ontstond Protomartyr - met de altijd eigenzinnige Joe als verhalenverteller.

Waar: Doornroosje, Nijmegen

Wanneer: 16 augustus, aanvang 20.45 uur

Prijs: 19,50 euro

Meer informatie

Jett Rebel - Concertgebouw

Jett Rebel, of Jelte Tuinstra, is te herkennen aan zijn flamboyante en excentrieke uitstraling. In 2015 gaf de Nederlandse zanger en multi-instrumentalist zijn eerste soloconcert in Het Concertgebouw. Drie jaar later, na een paar internationale tours en een aantal albums, keert Jett Rebel terug met zijn nieuwe album Super Pop.

Waar: Concertgebouw, Amsterdam

Wanneer: 18 augustus, aanvang 21.00 uur

Prijs: vanaf 21 euro

Meer informatie

Mahalia - Doornroosje

Mahalia is een singer-songwriter uit Birmingham en schrijft naar eigen zeggen 'psycho acoustic soul'. Op haar achtste schreef ze haar eerste nummer en toen ze dertien was sloot ze zich aan bij een platenlabel. De Engelse is nu nog maar twintig, maar heeft al samengewerkt met Rudimental en in het voorprogramma van Emeli Sandé en Ed Sheeran gestaan.

Waar: Doornroosje, Nijmegen

Wanneer: 18 augustus, aanvang 20.45 uur

Prijs: 16,50 euro

Meer informatie

Cigarettes After Sex - TivoliVredenburg

Dromerig, langzaam en moody; dat is het geluid van Cigarettes After Sex. De Amerikaanse band valt tussen ambient, shoegaze en pop noir, geleid door de zwoele stem van frontman Greg Gonzalez. Netflix is fan, de muziek kwam in zowel The Rain als The Handmaid's Tale voorbij. Voor liefhebbers van Beach House en The xx.

Waar: Tivolivredenburg, Utrecht

Wanneer: 19 augustus, aanvang 21.00 uur

Prijs: 23,25 euro

Meer informatie

Young M.A. - Melkweg

De Amerikaanse rapper Young M.A. bereikte in 2016 een hit met OOOUUU. Ze toerde met 21 Savage, stond in het voorprogramma van Beyoncé en ging op wereldtournee. In 2017 volgde haar debuut Herstory, ondanks grote vraag bij platenlabels volledig zelfstandig uitgegeven. Dit najaar komt de Amerikaanse met een nieuwe album en zondag staat ze in de Melkweg.

Waar: Melkweg, Amsterdam

Wanneer: 19 augustus, 19.00 uur

Prijs: 20,45 euro

Meer informatie

Noot van de redactie: concerten kunnen na het plaatsen van dit artikel alsnog uitverkocht raken. Kijk in dat geval op TicketSwap of je kaarten van iemand kunt overnemen.