Weekend in Utrecht: Gratis foto-expo, platenbeurs en markt

La La Land - Utrechts Archief

Op het plein bij De Rechtbank en Utrechts Archief wordt op vrijdag 17 augustus de film La La Land getoond in de buitenlucht.

Waar: plein voor Utrechts Archief

Wanneer: 17 augustus, 21.30 uur

Prijs: 9,50 euro

Meer informatie

Foto expo Hartje Utrecht - Hardebollenstraat

Alles verandert, alles blijft hetzelfde, dat is de naam van de allereerste foto-expositie van Hartje Utrecht (bekend van Instagram). Foto’s die Nelleke Poorthuis de afgelopen jaren maakte van Utrecht, en plaatste op haar populaire Instagrampagina Hartje Utrecht zijn te zien in één van de voormalige peeskamers in de Hardebollenstraat.

Waar: Hardebollenstraat 11

Wanneer: openingsfeestje op vrijdag om 17.00 uur, op zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur

Entree: gratis

Meer informatie

Platenbeurs - Mariaplaats

Muziekliefhebbers lopen op zaterdag naar de Mariaplaats, waar een platenbeurs gaande is. Lp’s, cd’s en muziekboeken zijn er te koop.

Waar: Mariaplaats

Wanneer: 18 augustus, 10.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Midzomeravond tour - Dom

In de maand augustus zijn er ‘s avonds speciale rondleidingen in de Utrechtse Dom. In de avondzon geniet je van het uitzicht over de stad.

Waar: Dom

Wanneer: 18 augustus, 20.30 uur

Prijs: 12,50 euro

Meer informatie

Super Sad Silent Disco - TivoliVredenburg

Tijdens deze editie van de stille disco in het gratis toegankelijke Park 6 in TivoliVredenburg draaien de dj’s de meest treurige liedjes. Dat wordt dus mijmeren met een zakdoek in de hand.

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 18 augustus, vanaf 23:45 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Home Made Market - Centrum

Na een paar uitstapjes naar andere locaties, is de Home Made Market weer terug in het centrum van Utrecht. Op zondag 19 augustus kunnen liefhebbers zelfgemaakte waren, van cake tot marmelade, van tassen tot kunst, kopen.

Waar: Vredenburgplein

Wanneer: 19 augustus, van 11.00 tot 18.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriete activiteit? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder dit bericht.