Vakantie in Groningen: KEI-week, klimmen, selfies en cocktails

Komende week maken een paar duizend nieuwe studenten kennis met Groningen. Tijdens de KEI-week staan allemaal activiteiten op het programma, waarbij op een aantal momenten ook Stadjers welkom zijn. Zo is er op maandag een grote opening op de Grote Markt met onder andere Kraantje Pappie. Dinsdag presenteren de studentenverenigingen zich tijdens een grote parade, terwijl er 's avonds een groot karaokefestival in de stad is. Op donderdag is er nog een film op de Vismarkt te zien.

Waar: binnenstad van Groningen

Wanneer: 13 tot en met 17 augustus

Prijs: gratis

Klimmen en klauteren bij Waddenfun

Klimmen en klauteren in het grootste indoorklimpark van Nederland. In Wehe den Hoorn, op nog geen twintig minuten van de stad Groningen, kan jong en oud terecht in Adventurepark Waddenfun voor een klimpark met 45 bruggen en meer dan driehonderd meter ziplines. Grote families kunnen er ook terecht voor in- en outdooractiviteiten.

Waar: Adventurepark Waddenfun (Wehe den Hoorn

Wanneer: in de zomer dagelijks geopen

Prijs: 16,50 (16-) of 18,50 (16+) euro

Zomeruitjes bij Hooghoudt

Tijdens de Zomeruitjes bij Hooghoudt – bekend van de jenever - krijg je niet alleen een leuke tour door de destilleerderij, maar ontdek je ook hoe de smaken van de Hooghoudt-drank tot stand komen. Want wist je wel dat jenever eigenlijk aan de basis staat van de uitvinding van gin? Tijdens een G&T-workshop ontdek je dat een jenever-tonic misschien nog wel lekkerder is dan de cocktail met gin.

Waar: Hooghoudt

Wanneer: 14, 17, 21 en 24 augustus

Prijs: 12,50 euro

Meer dan een selfie

Maak jij je mooiste selfie ooit in het Doe Museum in Veendam? Laat je inspireren door de tentoonstelling Meer dan een selfie van Saskia Wagenvoort en ga dan aan de slag met je eigen selfie. Er is een compleet ingerichte make-uptafel, waar je ook de mooiste corsages, haarversieringen en andere sieraden kunt maken. En uiteindelijk maak je in de volledig ingerichte fotostudio je mooiste selfie ooit.

Waar: Doe Museum Veendam

Wanneer: dagelijks

Prijs: entree vanaf 5 euro

Groningen in 3D

In het Noordelijk Scheepvaartmuseum is momenteel de expositie Groningen in 3D te zien. Hier wandel je met een 3D-bril op je neus een rondje door het Groningen van ruim honderd jaar geleden. Wandel via de Zwanestraat naar de Martinitoren en meng je op de Vismarkt in de kermismenigte. Twee oogartsen hebben de collectie stereofoto's van de Groninger Archieven omgezet naar anaglyphen: afbeeldingen die tot leven komen als je ze door een 3D-bril bekijkt.

Waar: Noordelijk Scheepvaartmuseum

Wanneer: tot en met 21 oktober

Prijs: 7,50 euro (voor volwassenen)

