Vakantie in Leiden: Dit is er deze week te doen

In de World Press Photo-tentoonstelling worden 160 winnende persfoto’s van 42 persfotografen uit 22 landen getoond. De categorieën sport, mensen, natuur, lange termijn projecten, algemeen nieuws, milieu en actualiteit komen aan bod.

Waar: Steenstraat 1, Museum Volkenkunde

Wanneer: tot en met 25 augustus

Prijs: volwassene 14 euro, kinderen jonger dan 4 jaar gratis

Inlooprondleidingen - Hortus Botanicus Leiden

Elke donderdag in augustus lopen de ervaren rondleiders van Hortus Botanicus Leiden door de tuin. Zij vertellen tijdens de rondleiding over de flora. Deelname aan de rondleiding kost 1,50 euro boven op de entreeprijs. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Waar: Rapenburg 73, Hortus Botanicus Leiden

Wanneer: 16 augustus, 13.30 uur

Prijs: 1,50 euro boven op entree

Reis Rond de Wereld in het Kijkhuis - Kijkhuis Leiden

Deze zomer brengt Kijkhuis Leiden filmliefhebbers naar bijzondere plaatsen op de wereld met vier geselecteerde films. Donderdag is dat In Bruges, de doorbraakfilm van Martin McDonagh, die ook Three Billboards Outside Ebbing, Missouri regisseerde. In Bruges gaat over twee huurmoordenaars die onderduiken in Brugge na een misgelopen klus.

Waar: Vrouwenkerksteeg 10, Kijkhuis Leiden

Wanneer: 16 augustus, 21.00 uur

Prijs: 9 euro

Ontzettend Leidsch - Van Der Welfpark

Tijdens de laatste dag van de EL CID-week, de kennismakingsweek voor nieuwe studenten in Leiden, vindt Ontzettend Leidsch plaats, een festival met kermisattracties, foodtrucks en muziek. In samenwerking met de 3 October Vereeniging vindt er ook een cursus Leids en een minicollege over het Leidens Ontzet plaats. Niet alleen voor nieuwe studenten, ook Leidenaren zijn welkom.

Waar: Van der Welfpark

Wanneer: 17 augustus van 14.00 uur

Prijs: toegang gratis

