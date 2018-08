Zo ga je om met 'aso's' tijdens een dag uit

Luid pratende mensen in een museumzaal waar met bordjes op de muur om stilte wordt gevraagd, mensen die voordringen in de rij van de achtbaan en bezoekers die hun dienblad met etensresten in het restaurant van een dierentuin op tafel laten staan; zomaar wat voorbeelden van asociaal gedrag tijdens een dag uit.

Lilian Woltering, trainer omgangsnormen en etiquette, herkent het. "Het lijkt wel of mensen tijdens een dagje uit vooral bezig zijn met zichzelf."

"Ze ergeren zich tijdens een dag uit aan anderen, maar kijken niet naar hun eigen gedrag. Het is altijd de ander." Woltering denkt dat het helpt als mensen meer rekening met elkaar houden.

Wees netjes en beleefd

Volgens Beatrijs Ritsema, sociaal psychologe en columnist over etiquette, zijn omgangsnormen tijdens een dag uit niet anders dan anders: "Wees gewoon netjes en beleefd, de regels zijn niet anders dan tijdens een andere activiteit."

Volgens Ritsema is er wel een verschil tussen binnen- en buitenactiviteiten. "In een museum praat je rustig en bel je niet met je mobiele telefoon. In een pretpark kun je wel zingen, bellen of iemand roepen. Het is veel vrijer."

Hoe drukker, hoe meer kans op conflicten

Als het druk is bij een toeristische attractie, zorgt dat volgens de sociaal psychologe automatisch voor een grote kans op conflicten. "Hoe meer mensen op één plek, hoe meer kans op aanvaringen."

Waarschuw het personeel

Schreeuwende kinderen of mensen die muziek via de speaker van hun telefoon luisteren; hoe ga je om met ongewenst gedrag? "Het aanspreken van mensen of hun kinderen is lastig, je krijgt vaak een grote mond", zegt Woltering.

De etiquette-expert adviseert het personeel van een attractie te waarschuwen als bezoekers zich misdragen.

Attractieparken, musea en dierentuinen zouden wat haar betreft strengere regels mogen opstellen. "De Efteling doet dat bijvoorbeeld, maar dan op een grappige in plaats van een belerende manier, met prullenbak Holle Bolle Gijs en regels in rijmvorm."

Zeg 'sorry'

Ook Ritsema adviseert de autoriteiten te waarschuwen als dat mogelijk is. Sta je in een rij voor een attractie en iemand kruipt voor, gaat dat niet. "Zeg dan: sorry, ik stond achter deze meneer."

"Door sorry te zeggen, zeg je eigenlijk dat het waarschijnlijk een foutje van de ander was. Hij zal dan niet snel boos worden."

Troep op de grond

Kunsthal Rotterdam merkt weinig van ergernissen van bezoekers. Ook Het Rijksmuseum zegt dat er geen opvallend asociaal gedrag is tijdens de zomermaanden.

In Avonturenpark Hellendoorn ligt er volgens woordvoerder René Peul weleens wat troep op de grond in plaats van in de prullenbak en wordt er weleens gerookt buiten de rookzones. "Vaak gebeurt het niet. Als het wel zo is, dan spreekt ons personeel bezoekers daarop aan."

De woordvoerder van Dierenpark Blijdorp in Rotterdam zegt ervan uit te gaan dat bezoekers zich gedragen. "Als er sprake van wangedrag is, bijvoorbeeld het voeren van dieren, dan worden mensen hier op aangesproken." Met spreuken als 'Een ware dierenvriend voedert niet' proberen ze die boodschap over te brengen.

Heb jij vaak te maken met ergernissen tijdens een dag uit? Laat het weten door een reactie achter te laten onder dit bericht.