'Op een bierfestival draait het niet om gieten, maar om genieten'

"Bier is het nieuwe wijn", stelt trendonderzoeker en foodwatcher Anneke Ammerlaan. "Het is betaalbaar, je kan er alle kanten mee op en het spreekt een grotere doelgroep aan. Daarbij valt mij op dat juist ook het lokale aspect van de brouwerijen mensen aanspreekt. Het is een product dat vaak met trots zelf wordt gemaakt."

Harde, onafhankelijke onderzoekscijfers over het fenomeen bierfestivals zijn er niet. Maar volgens een telling van Biernet.nl, een site gemaakt door bierkenners met een bierfestivalkalender, worden deze zomer zo'n 77 bierfestivals georganiseerd. Vorig jaar telden ze nog 45 bierfestivals.

Toename lokale bierbrouwerijen

Een belangrijke oorzaak van het ontstaan van deze festivals is de groei van het aantal bierbrouwerijen in Nederland. Volgens de laatste cijfers van Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur staat de teller dit jaar op 598 brouwerijen. Dat was vier jaar geleden nog maar de helft.

"Bier heeft in de afgelopen jaren een revolutie doorgemaakt", legt Tristan Spits van de Amsterdamse brouwerij Oedipus uit. "Het bierlandschap was een paar jaar geleden veel monotoner. Je had pils en Belgische speciaalbieren. Dat is veranderd."

Bierfestival als een logisch gevolg

Volgens Michael Simon van Misset Horeca is de opkomst van bierfestivals een klassiek geval van vraag en aanbod. Volgens hem is het te danken aan "de speciaalbieren die je nu in overvloed tegenkomt in de supermarkten en horeca".

Zelf organiseert brouwerij Oedipus inmiddels ook haar eigen bierfestivals. De brouwers zijn zelf ook vaak te gast op andere festivals. "Tegenwoordig hebben we er een dagtaak aan om alles te regelen voor alle festivals waar we voor worden gevraagd. In september staan we zelfs in één weekend op vier festivals."

De populariteit en toename van het aantal bierfestivals hebben volgens bierexpert en auteur van het boek Een wereld vol bier Alain Schepers ook te maken met beleving. "Er zijn tegenwoordig veel goedgeorganiseerde bierfestivals waarop alles samenkomt. Mensen vinden het prettig om nieuwe dingen te ontdekken en proeven", aldus Schepers.

Bierfestival relatief goedkoper

Schepers vindt het extra interessant dat de mensen van brouwerijen zelf ook op bierfestivals aanwezig zijn. "Zij kunnen pas echt over bier vertellen en je als bezoeker helpen met het vinden van een biertje dat bij jouw smaak past. Dat is anders dan op een groot foodtruckfestival"

Simon van Misset Horeca voegt eraan toe: "We merken dat de bierfestivals een beetje de plek innemen van de foodtruckfestivals. Een veelgehoord geluid van de afgelopen jaren is dat bezoekers zo'n foodfestival vaak te duur vinden. Je betaalt er soms bij wijze van spreken 6 euro voor een pannenkoek."

'Lokale en ambachtelijke producten zijn populair'

"Het foodfestival heeft zijn hoogtepunt gehad. Het is veel te commercieel en groot geworden. Als trend zie ik dat mensen meer behoefte hebben aan kleinschaligheid en lokale, ambachtelijke producten. Bierbrouwerijen spelen hier met hun festivals slim op in", beaamt ook trendwatcher Ammerlaan.

Volgens haar draait zo'n festival natuurlijk ook om marketing. "De bierfestivals zijn er voor de consument. Vooral kleine bierbrouwers hebben er baat bij als ze worden ontdekt bij het publiek. Die biermerken liggen nog niet in de schappen van de grote retailers of worden nog niet verkocht op het terras."

Van 'biernerds' tot een hip en jong publiek

Wie zijn dan die bezoekers die op al die bierfestivals afkomen? "Dat ligt wel een beetje aan het type bierfestival, de locatie en hype rondom dit type festival", zegt Spits van Oedipus.

Volgens hem is er een duidelijk onderscheid tussen 'biernerds' die vooraf opzoeken welke brouwerijen er staan en de dagjesmensen of jong en hip publiek. "Die eerste groep mensen neemt een notitieboekje en pen mee, waarin alle nieuw te verkrijgen smaken genoteerd worden. De anderen komen vooral omdat ze zin hebben in een dagje festival."

"Bierfestivals zijn door het brede aanbod aan bier steeds leuker voor een groot publiek", voegt Simon van Misset Horeca toe. "Daar komt bij dat bier nog steeds staat voor gezelligheid. Combineer dat met een festival en je hebt een ultieme combinatie: de beleving van bier, het samen proeven en ervaringen uitwisselen."

'Niet meer gieten, maar genieten'

Ook Schepers ziet dit als een ontwikkeling van de laatste jaren: "Vroeger ging je naar een festival om vooral veel (pils) te drinken. Nu willen steeds meer mensen bier ontdekken en echt proeven. Het is een gezellig dagje uit met vrienden. Dus niet meer gieten, maar genieten."

Voor wie nog nooit naar een bierfestival is geweest, heeft Spits nog een aantal "gouden tips met een wit randje". "Sta open voor nieuwe smaken. Bier kan elk aroma en smaak aannemen. Ga niet voor wat je al kent, maar proef nieuwe dingen. En praat vooral ook met de brouwers zelf."

Schepers heeft ook nog een ultieme tip. Volgens hem is Borefts Beer Festival in Bodegraven op 21 en 22 september het schoolvoorbeeld van een festival waar je echt nieuwe speciaalbieren kunt ontdekken. "Hier kijken de echte 'biergeeks' wereldwijd al maanden naar uit."

Overzicht bierfestivals

De komende tijd wordt nog een aantal bierfestivals georganiseerd. Een selectie uit het aanbod:

Planet Oedipus, Amsterdam - 11 en 12 augustus

Appeltje Eitje Bierfestival, Roosendaal - 24 tot en met 26 augustus



Hendricks Fest, Alphen a/d Rijn - 1 september

Bier in 't Bos, Luykgestel - 9 september

The Amsterdam Beer Festival, Amsterdam - 14 tot en met 16 september

Bergs Bierfestival, Bergen op Zoom - 15 september

Borefts Beer Festival, Bodegraven - 21 en 22 september

Kannen Kruiken, Maastricht - 21 tot en met 23 september

