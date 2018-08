Vakantie in eigen land: Dit is er deze week te doen

Orlando Festival - Kerkrade

In de grootste abdij van de Benelux, de Rolduc in Kerkrade, vindt het Orlando Festival plaats. Tien dagen lang spelen professionele musici en amateurs kamermuziek in de zalen, bibliotheken en gangen van het klooster. Naast de concerten, vinden er ook masterclasses, lezingen en workshops plaats.

Waar: Abdij Rolduc, Kerkrade

Wanneer: 9 tot en met 19 augustus

Prijs: dagkaart 23,50 euro

Rescue Vlissingen 2018 - Vlissingen

Tijdens de elfde editie van Rescue Vlissingen is het mogelijk hulpverleners en voertuigen in volle glorie te zien. Zo zijn er demonstraties met blusboten, F-16's en politiehonden. Niet alleen Nederlandse hulpverleners doen mee, maar ook hulpverleners uit Duitsland en Engeland. Dit jaar staat er voor het eerst een vliegshow van het Engelse demoteam The Global Stars op het programma.

Waar: Boulevard Evertsen, Vlissingen

Wanneer: 15 augustus, vanaf 11.45 uur

Prijs: toegang gratis

Haarlem Jazz & More - Haarlem

Verspreid over vier verschillende openluchtpodia in de binnenstad van Haarlem vindt Haarlem Jazz & More plaats. Zoals de naam al doet vermoeden, blijft het niet alleen bij jazz. Ook andere genres komen aan bod. Artiesten die op het programma staan zijn onder anderen Paul de Munnik, Nielson en Gers Pardoel.

Waar: Smedestraat 31, Haarlem

Wanneer: 15 tot en met 19 augustus

Prijs: toegang gratis

Pluk de Nacht - Amsterdam

Pluk de Nacht strijkt alweer voor de vijftiende keer neer in Amsterdam. Tijdens het filmfestival kunnen filmliefhebbers op het Stenen Hoofd aan het IJ ondergewaardeerde films kijken in de buitenlucht. Je betaalt per stoel en kiest zelf hoe hoog dat bedrag is (vanaf 5 euro).

Waar: Stenen Hoofd, Amsterdam

Wanneer: 15 tot en met 26 augustus

Prijs: toegang gratis

Giant Steps - Leeuwarden

De metershoge poppen van straattheatergezelschap Royal de Luxe lopen drie dagen door de binnenstad van Leeuwarden. Aan de hand van een optocht vertellen zij het verhaal Grote Schaats in het IJs. Elke pop wordt bestuurd door tientallen mensen. Het is de eerste keer dat de reuzen van Royal de Luxe in Nederland te zien zullen zijn.

Waar: binnenstad van Leeuwarden

Wanneer: 17 tot en met 19 augustus

Prijs: toegang gratis

Lumido Lichtjesfestival - Apeldoorn

Op vrijdag 17 en zaterdag 18 augustus zijn de laatste lichtshows van Lumido 2018 te zien. Rondom de bosvijver in Berg en Bos zijn er, zodra het begint te schemeren, verschillende lichtshows te zien. Naast een lichtshow op Top 40-muziek, vertoont Lumido dit jaar voor het eerst een show rondom Do de Dolfijn. Dit sprookje is geschreven en ingesproken door Herman van Veen.

Waar: J.C. Wilslaan 21, Apeldoorn

Wanneer: 17 en 18 augustus

Prijs: vanaf 7 euro

Finale Internationaal Vuurwerkfestival - Scheveningen

In de finale van het vuurwerkfestival in Scheveningen strijden China en titelverdediger Spanje om de eerste plaats van het toernooi. Vanaf 21.45 uur gaan de eerste pijlen van China de lucht in. Om 22.30 uur sluit Spanje de avond af met haar show. Daarna wordt de winnaar van het spectaculairste vuurwerk bekendgemaakt.

Waar: boulevard, Scheveningen

Wanneer: 18 augustus 21.45 uur

Prijs: toegang gratis

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het bericht.