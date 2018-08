Avond uit? Deze concerten zijn nog niet uitverkocht (week 32)

Lucky Chops - Bird

Lucky Chops is pop, latin, klassiek, hiphop en meer. Nadat een toerist een optreden van de energieke Amerikaanse brassband in een New Yorks metrostation filmde en op YouTube postte, kreeg de video miljoenen views. De band speelt nog altijd even enthousiast en energiek en serveert een mix aan genres waarvan er altijd wel één aanspreekt.

Waar: Bird, Rotterdam

Wanneer: 9 augustus, aanvang 20.30 uur

Prijs: 24,50 euro

Vintage Trouble - Openluchttheater Caprera

De Amerikaanse rhythm-and-bluesband Vintage Trouble komt voor een show naar het Bloemendaalse opluchttheater Caprera. Rock, soul en blues komen samen onder de leiding van de gevierde frontman Ty Taylor, die tijdens een liveshow geen moment weet stil te staan. De band heeft in de voorprogramma's van The Who, AC/DC en de Rolling Stones gestaan.

Waar: Openluchttheater Caprera, Bloemendaal

Wanneer: 9 augustus, aanvang 20.30 uur

Prijs: 32,77 euro

The Lasses - Openluchttheater Valkenburg

Folk en samenzang staan centraal in de muziek van The Lasses. Het Nederlandse duo zingt folkballads uit Schotse, Ierse en Amerikaanse folktradities en eigen, intiem werk. Speciaal voor wie niet kan wachten op de herfst.

Waar: Openluchttheater Valkenburg, Valkenburg

Wanneer: 9 augustus, aanvang 20.30 uur

Prijs: 10 euro

UB40 + Madness - Strijp S

"Red, red wine" en "Our House in the middle of the street" zijn lyrics die Nederlanders wel bekend in de oren zullen klinken. UB40 en Madness behaalden met covers en eigen werk meerdere hits zoals It Must Be Love en Kingston Town. De twee Britse bands komen met verschillende gastoptredens samen naar het evenemententerrein Strijp S in Eindhoven.

Waar: Evenemententerrein Strijp S, Eindhoven

Wanneer: 10 augustus, aanvang 17.30 uur

Prijs: 53,90 euro

Tim Knol - Bostheater Ommen

Tim Knol is een singer-songwriter van Nederlandse bodem. Samen met zijn vaste kompaan en producer Anne Soldaat heeft de Hoornse zanger vier albums gemaakt, vol met sixties- en seventiesrock. Drie jaar terug stond Knol in hetzelfde theater met een goed ontvangen show. Op zaterdag sluit hij het theaterseizoen van Bostheater Ommen af.

Waar: Bostheater Ommen, Ommen

Wanneer: 11 augustus, aanvang 20.00 uur

Prijs: 12,50 euro

Ariel Pink - Paradiso

Wie naar Ariel Pink luistert, hoort een hoop. Het werk van de multi-instrumentalist kent veel invloeden, maar lofi voert de boventoon. Ook wordt hij de 'godfather' van hypnagogic pop en chillwave genoemd. Inmiddels staan er elf albums op Ariels naam, waarvan Dedicated to Bobby Jameson de laatste is.

Waar: Paradiso, Amsterdam

Wanneer: 12 augustus, aanvang 19.00 uur

Prijs: 19,86 euro

Noot van de redactie: concerten kunnen na het plaatsen van dit artikel alsnog uitverkocht raken. Kijk in dat geval op TicketSwap of je kaarten van iemand kunt overnemen.