Vakantie in Utrecht: Dit is er deze week te doen

World of Dino’s - Jaarbeurs

Vanaf zaterdag zijn er levensgrote bewegende dinosaurussen te zien bij World of Dino’s in de Jaarbeurs. Er zijn speurtochten te doen, uitgravingen te bezichtigen en er kan een ritje op een dino gemaakt worden. World of Dino’s is de grootste expo met dinosaurussen in Europa.

Waar: Jaarbeurs

Wanneer: 7 juli tot en met 2 december

Prijs: Tussen 15 en 20 euro

Utrecht Drijft - Utrecht

Rubberbootmissie groeide in korte tijd uit tot een beroemd én geliefd evenement in Utrecht. Vorig jaar ging het bootfeest niet door, maar dit jaar vindt het feest voor het eerst plaats onder de nieuwe naam Utrecht Drijft. Het concept blijft hetzelfde: zo veel mogelijk mensen met zo veel mogelijk rubberboten in de Utrechtse grachten krijgen. Daarnaast zijn er dj's en geeft Bizzey een optreden. Let op: vanaf achttien jaar.

Waar: Veilinghaven

Wanneer: 11 augustus

Prijs: 15 euro per persoon



Speurpret - Kasteel de Haar

Tijdens de zomervakantie zijn er dagelijks wel drie speurtochten waar kinderen aan mee kunnen doen. De ene gaat over dieren, de ander over de baron en barones die in het kasteel wonen en de laatste gaat door het park bij het kasteel.

Waar: Kasteel de Haar

Wanneer: dagelijks, tot september

Prijs: 2,50 euro per speurtocht (exclusief parkentree)

Gratis Buitenbioscoop - Briljantlaan

Eens in de twee weken kun je gratis naar een film kijken in de Buitenbioscoop aan de Briljantlaan. De filmvertoning is in de boomgaard van de kinderboerderij Nieuws Rotsoord. De film die op 10 augustus gedraaid wordt, is You were never alone.

Waar: Briljantlaan 101

Wanneer: 10 augustus, 21.30 uur

Prijs: gratis

Bajes Beach Borrel - Copacabajes

De naam van het nieuwste stadsstrand in Utrecht verwijst naar het beroemde strand van Rio de Janeiro. Met de zomerse temperaturen in Nederland, waan je je met een beetje inlevingsvermogen aan het strand van de Braziliaanse stad. Op 10 augustus is er een vrijdagmiddagborrel.

Waar: Wolfenplein 27

Wanneer: 10 augustus, van 17.00 tot 20.00 uur

Prijs: gratis

De Parade

Tot eind van de week (12 augustus) is De Parade neergestreken in Utrecht. Midden in het centrum, naast Utrecht Centraal kunnen bezoekers er genieten van veel theater, dans, muziek en eten.

Waar: Moreelsepark

Wanneer: maandag tot en met zondag vanaf 14.00 uur

Prijs: 7,50 per persoon (tot 15.00 uur gratis entree) kinderen tot en met 17 jaar gratis

