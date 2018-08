Vakantie in Leiden: Dit is er deze week te doen

Open zomeravonden - Hortus Botanicus

Wandelen door de groene tuinen, luisteren naar een van de klassieke zomeravondconcerten, zitten op een bankje of in de oranjerie. Het kan tijdens de open zomeravonden.

Waar: Hortus Botanicus

Wanneer: woensdag 8 augustus, entree tot 20.30 uur

Prijs: reguliere entreeprijs

Meer informatie

Gratis yogales - Museum Volkenkunde

Tijdens de zomermaanden is er op zondagochtend een gratis yogales te volgen in de tuin van Museum Volkenkunde.

Waar: Museum Volkenkunde

Wanneer: zondagochtend 10.15 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Workshop handlettering - Katwijk

De workshop 'handlettering' is er speciaal voor kinderen die sierlijke letters willen maken. De docente leert ze de fijne kneepjes van het vak en zorgt dat de kinderen zelf de mooiste lettertypes kunnen maken met de hand.

Waar: Bibliotheek Schelpendam, Katwijk

Wanneer: 8 augustus, 11.00 tot 12.00 uur

Prijs: 4 euro

Meer informatie

Opening Stadsbar Storm

Om te vieren dat Stadsbar Storm open is, wordt er op 10 augustus een feestje gevierd. De hele avond kosten biertjes slechts 2 euro.

Waar: Strandbad Storm

Wanneer: 10 augustus, 18.00 uur

Prijs: entree gratis, bier voor 2 euro per glas

Meer informatie

Al 200 jaar van nu - Rijksmuseum van Oudheden

In de overzichtstentoonstelling Al 200 jaar van nu wandelen bezoekers door twee eeuwen museumgeschiedenis. Er zijn meer dan zeshonderd objecten te zien die een rol in de geschiedenis van het museum speelden. Van de allereerste archeologische opgravingen in Nederland tot bijzondere opgravingen uit de Tweede Wereldoorlog. Rondleidingen zijn in augustus en september gratis.

Waar: Rijksmuseum van Oudheden

Wanneer: tot 2 september (maandag tot en met zondag geopend)

Prijs: 12,50 euro (volwassenen), 4 euro (kinderen van 4 tot en met 17), kinderen tot en met 4 jaar mogen gratis naar binnen

Meer informatie

Trianon Klassiekers: Billy Wilder

In augustus staat Trianon in het teken van Billy Wilder. Filmklassiekers van de regisseur worden vertoond in de filmzaal in Leiden. Op zaterdag 11 augustus is dat The Lost Weekend.

Waar: Breestraat 31

Wanneer: 11 augustus, 16.00 uur

Prijs: 9 euro

Meer informatie

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw tip in het overzicht? Laat een reactie achter onder het artikel.