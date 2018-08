Zo overleef je een dagje uit tijdens de hittegolf

Met de auto op pad

Het is met deze hitte belangrijk om goed voorbereid de weg op te gaan. Uit een onderzoek van brancheorganisatie BOVAG blijkt dat 500.000 personenauto's ondanks de huidige temperaturen nog van winterbanden zijn voorzien.

"Zorg voor je instapt dat je de juiste banden onder je auto hebt", vertelt Tom Huyskens van BOVAG. "Winterbanden zijn gemaakt van zachter rubber en in combinatie met het warme, zachte asfalt wordt de remweg langer en heb je minder grip op de weg. Daarnaast leidt het tot een hoger brandstofverbruik."

Ook is het belangrijk om de bandenspanning te controleren. "Bij banden met een lage bandenspanning is het risico op een klapband vele malen hoger."

Een bezoek aan het strand

Voor Ernst Brockmeier van Strandwacht Zandvoort is het advies simpel: kom naar de kust. "Het is hier veel koeler dan in het binnenland. Met de noordwestenwind is het zo'n 5 graden koeler dan in het binnenland."

Goed op elkaar letten in de zomerdrukte is volgens Brockemeier belangrijk. "Ik merk dat veel ouders en kinderen elkaar kwijtraken. Dat begint al op de parkeerplaats." Om dit te voorkomen, kunnen kinderen bij de reddingsbrigade met een watervaste stift een telefoonnummer op hun arm of een verdwaalbandje krijgen.

Ook moeten strandbezoekers de zon op het strand niet onderschatten. "Wanneer je je niet goed voelt, moet je gelijk schaduw opzoeken en er niet langer in blijven zitten, anders bestaat er de kans dat je flauwvalt."

Met kinderen naar een pretpark

De hittegolf heeft ook zo zijn effect op pretparken. Zo heeft kinderpark Jeugdland in Etten-Leur twee dagen lang de deuren gesloten, uit angst voor oververhitting onder kinderen.

Boy Breuker van Julianatoren in Apeldoorn: "Als je een dagje met je kinderen naar een pretpark gaat op een warme dag als deze, is het belangrijk dat je veel drinkt en goed zonnebrandcrème smeert. Op het heetst van de dag is het beter om even wat schaduw op te zoeken of misschien in een van de waterattracties te stappen."

Om de verkoeling binnen het park te bevorderen, heeft Julianatoren sproei-installaties geïnstalleerd op twee punten in het park, net zoals de Efteling dat vorige week deed. "Loop even lekker door de nevel en je bent weer een beetje verfrist."

Zwemmen in natuurwater

Voor wie de verkoeling in het water wil opzoeken, is het volgens de woordvoerder van Rijkswaterstaat verstandig om voor vertrek op zwemwater.nl te kijken. Op de site staat een overzicht van aangewezen locaties met een goede waterkwaliteit, zodat er veilig kan worden gezwommen. "Mocht het nou zo zijn dat je op de locatie arriveert en denkt blauwalg te zien, meld dat dan vooral. Zo kan er iemand van waterbeheer komen om het te controleren."

Blauwalg is een blauw-groene en soms rood-bruine, giftige bacterie en komt veel in stilstaand water voor. Het gaat om water met weinig tot geen waterplanten. Deze bacterie veroorzaakt verschillende kwalen zoals hoofdpijn, huiduitslag, maagkrampen en meer.

"Kom je alsnog in aanraking met blauwalg, spoel het gelijk goed af en houd het in de gaten", meldt de woordvoerder. "Mochten de symptomen verergeren, ga dan even langs de huisarts."

Op het festivalterrein

Solar Weekend deelt dit weekend gratis water en zonnebrand uit aan de festivalgangers. Om het weekend door te komen, kunnen bezoekers zelf opblaaszwembadjes meenemen. Ze kunnen die vullen op het campingterrein. Ze zijn niet alleen handig om in af te koelen, er kan ook drank in koel worden gehouden.

Om af te koelen op het festivalterrein is het handig om een spons mee te nemen. Op het heetst van de dag kun je de spons natmaken en in je nek leggen.

Festival de Parade heeft gratis water en waaiers klaarstaan voor bezoekers. Zij hebben niet veel last van de hitte, maar het festival komt ze wel tegemoet als dat nodig is. Lisa Mosmans van de Parade. "Het kan met absurde temperaturen warm worden in de theatertenten, vooral voor ouderen. Wanneer bezoekers dan een ticket zouden willen omboeken, willen we daar wel aan tegemoetkomen."