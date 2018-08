Waarom vakantie in eigen land ongekend populair is

Het gaat om een weekendtrip tot een vakantie of meerdere vakanties van drie weken. Deze vakanties staan los van eventuele reizen naar het buitenland.

Leonieke Bolderman, onderzoeker Toerisme aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zegt dat vakanties in eigen land altijd al populair zijn geweest. "Tijdens de zomermaanden gaat ongeveer de helft van de mensen op vakantie in eigen land."

Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het vakantiegedrag van Nederlanders bevestigen dit. Een kleine dertien miljoen mensen gingen vorig jaar samen 23 miljoen keer op vakantie. Bijna de helft van deze reizen, zo'n tien miljoen, vond plaats in eigen land.

Hoe beter het weer, hoe populairder Nederland is

"Doordat de economie aantrekt, gaan mensen sowieso meer op vakantie", zegt Bolderman. De late kiezers, die het van het weer af laten hangen wat hun vakantiebestemming zal zijn, blijven tijdens een warme zomer als deze in eigen land. "Hoe beter het weer, hoe populairder Nederland is."

Sabine de Roos (37) uit Deventer ging in juli met haar moeder, zus en twee jonge kinderen een week naar Callantsoog. De reis werd in januari geboekt. "De korte reistijd is een groot voordeel. Dat het weer dit jaar zo goed is, is mooi meegenomen."

Ook cijfers uit het onderzoek tonen dat aan. De korte reistijd is de voornaamste reden voor een vakantie dicht bij huis (68 procent). Dat Nederland mooi is, wordt door de meerderheid (65 procent) als reden genoemd voor een vakantie in eigen land.

'Vakantieparken zijn tegenwoordig net pretparken'

Sociale media kunnen ook effect hebben op de populariteit van Nederland als vakantieland. "Doordat mensen de verhalen van anderen zien, beseffen ze dat ze niet zo ver weg hoeven te reizen om het leuk te hebben", zegt Bolderman.

De partner is het meest gekozen vakantiegezelschap (81 procent), gevolgd door kinderen (41 procent). De Roos ziet haar vakantie naar de Nederlandse kust als een echte familievakantie. "Doordat we dicht bij huis zijn, komen veel mensen 'even' langs. Ook gewoon voor een dagje." Tijdens een vakantie in het buitenland gaat dat niet.

Volgens de onderzoeker van de RUG is de populariteit van de familievakantie in Nederland goed te verklaren. "Voor gezinnen is een vakantie dichter bij huis vaak het makkelijkst. Vakantieparken zijn tegenwoordig net pretparken, er is ontzettend veel te doen."

Campings en bungalows zijn favoriet

Bungalows en campings zijn met respectievelijk 38 en 32 procent de favoriete vakantieverblijven van Nederlanders. Overnachten in een hotel komt op de derde plek (17 procent).

"Bungalows en campings zijn al jaren de populairste verblijfplekken in Nederland. Er is heel veel beschikbaarheid en het is financieel aantrekkelijk. Veel Nederlanders willen luxe, maar wel zelf koken."

De Roos vult lachend aan dat ze niet kookt in haar bungalow. De reden om voor zo'n verblijf te kiezen, heeft vooral te maken met de ruimte. "Iedereen heeft zijn eigen kamer. Het is comfortabel. En ook als het weer minder is, zit je er goed."

'Je hoeft echt niet naar Toscane voor zongarantie'

Dat de zomer in Nederland zo tropisch is, zorgt voor extra vraag naar verblijfplekken. "Je hoeft nu echt niet naar Toscane of de Portugese kust als je zongarantie wilt", stelt Laura Ligthart, director sales van Roompot Vakanties.

De verhuurder van vakantiehuisjes ziet een stijging in het aantal boekingen ten opzichte van vorig jaar en blijft investeren in bestaande en nieuwe parken.

Dat een vakantie binnen de eigen landsgrenzen goedkoper zou zijn, is volgens 17 procent niet de reden voor de binnenlandse vakantie. Ook dat mensen hun eigen taal kunnen spreken, is voor de grootste groep (87 procent) geen belangrijke reden.

Bolderman vult aan: "Er is ook een groep mensen die op vakantie geen verrassingen wil. Ze gaan naar een vertrouwde plek en weten waar ze naartoe gaan. Voor hen is dat ultieme rust."

De enquête van NUpanel, uitgevoerd door hettestpanel.nl, is ingevuld door 2.264 NU.nl-gebruikers, van wie 75 procent zegt op vakantie in eigen land te gaan.

