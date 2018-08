Bij deze bijzondere wateren vind je verkoeling in een boot

Binnendieze - Noord-Brabant

'Onder' Den Bosch verscholen, ligt de Binnendieze. Deze verzameling van kleine riviertjes en smalle waterlopen is slechts op een paar plekken in de stad zichtbaar. Vanuit een boot is het mogelijk oude stadsmuren, huizen en bruggetjes te ontdekken die vanaf de straatkant niet te zien zijn.

Wie de spanning graag opzoekt, kan door het Hellegat, een lange, donkere en smalle tunnel. Ook is het slim tijdens de boottocht goed op te letten; verspreid over de Binnendieze zijn verschillende beelden uit de schilderijen van Jeroen Bosch te vinden.

Giethoorn en Nationaal Park de Weerribben-Wieden - Overijssel

Met de bijnaam 'Hollands Venetië' is het niet gek dat Giethoorn geschikt is voor een boottocht. Het waterstreekdorp in Overijssel heeft meer waterwegen dan normale wegen, waardoor het mogelijk is het hele plaatsje door te varen.

Ook Nationaal Park Weerribben-Wieden, dat naast Giethoorn ligt, is een mooi vaargebied. Katrien de Jong van Natuurmonumenten de Wieden: "Het gebied bestaat eigenlijk uit een groep meren en slootjes. In het noorden heb je de Weren en in het zuiden de Wieden, dus er zijn veel vaarmogelijkheden."

Ook is dit natuurpark het thuis van een hoop dieren, zoals zwarte sterns, reigers en als je veel geluk hebt, kom je misschien zelfs een otter tegen.

Vecht en de Loosdrechtse Plassen - Utrecht

Vanuit de grachten van Utrecht is het mogelijk de Vecht op te varen. Deze rivier loopt langs dorpjes als Oud Zuilen, Maarssen, Breukelen, Nieuwersluis en Loenen, waar enorme landhuizen direct vanaf het water te zien zijn. Ook biedt de groene omgeving uitzicht op oude theekoepeltjes, kerken en kastelen, zoals Slot Zuylen.

Vanaf de Vecht is het mogelijk de Loosdrechtse Plassen op te varen, dat tussen Amsterdam en Utrecht in ligt. Dit watergebied is geschikt voor zeilen, roeien, kanoën en waterskiën. Er zijn verschillende aanlegplaatsen en er is horeca aan de zuidkant te vinden.

De Biesbosch - Noord-Brabant/Zuid-Holland

De Biesbosch is een watergebied in de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland. Het gebied is geschikt om door te varen, maar leent zich ook voor recreatiesporten zoals kanoën, zeilen en surfen.

Volgens boswachter Thomas van der Es is er genoeg te zien in het watergebied. "Zoals laaghangende en jungleachtige takken, libellen en vogels." Voor wie graag de rust op zoekt, is het een geschikte plek. "Het is niet zo diep en breed in het hart van de Biesbosch, dus daar varen alleen kleinere bootjes rustig door de natuur."

Het beste moment op de dag om daar te varen? "De ochtend. Dan heb je de Biesbosch echt voor jezelf en is de kans groter om bevers en reeën tegen te komen. Dan krijg je pas echt dat wildernisgevoel."

Friese Meren - Friesland

Friesland en watersport zijn onlosmakelijk verbonden. De Friese Meren in het westen van de provincie bestaan uit grote watervlaktes en zijn geschikt voor watersporten als zeilen en windsurfen. De meren bestaan uit onder meer het Sneekermeer, Heegermeer, Slotermeer, de Goingarijpster Poelen en de Kuffurd.

Voor de avontuurlijke vaarder is het mogelijk om vanuit de Friese Meren de Elfstedentocht na te varen. De Elfstedentocht is sinds enige jaren uitgediept en voor boten bevaarbaar gemaakt, waardoor het mogelijk is de historische schaatsroute varend af te leggen.

Deze tocht is met haar 35 vaaruren iets langer dan een gemiddelde dag op de boot, dus avonturiers kunnen de uitdaging aan en er een meerdaagse tocht van maken.

