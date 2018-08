Op deze Nederlandse stranden ontloop je de drukte

IJmuiden - Noord-Holland

Het strand van IJmuiden hoort niet thuis in het rijtje met de populairste stranden. En juist dat maakt 'm de moeite waard. Waar veel mensen de afslag naar Bloemendaal of Wijk aan Zee nemen, is de keuze voor IJmuiden een goede. Tenminste, als je op zoek bent naar een rustige plek aan zee.

Texel - Zuidpunt

De stranden van praktisch alle waddeneilanden zijn op een warme dag minder druk dan een gemiddeld ander strand in Nederland. Maar tijdens het hoogseizoen kan het vooral op De Koog in Texel best druk zijn. Al zijn er ook op het eiland rustige, verlaten stranden te vinden. Je moet ervoor naar het zuiden, naar de 'punt' voorbij Den Burg.

Hargen aan Zee - Noord-Holland

Voor iedereen die denkt Hargen aan wat?: deze strandplaats ligt dicht bij Schoorl in Noord-Holland en is een groot contrast met badplaatsen die dicht bij (grote) steden liggen; er is rust en ruimte. Ook is er een grote parkeerplaats en een flinke duinpartij. Bij een van de strandpaviljoens kan een pitstop gemaakt worden.

Cadzand - Zeeland

Het strand bij het Zeeuwse Cadzand is 11 kilometer lang. Voor veel mensen is de reis ernaartoe een lange, want we hebben het over het zuidelijkste strand van Nederland. Maar je krijgt er een privéstrand dat door waanzinnige duinen omringd is voor terug.

Duindamseslag - Zuid-Holland

De Duindamseslag bij Noordwijk is niet bereikbaar met de auto. Strandgangers komen er na een wandeling of een fietstocht door de duinen. Door de centrale ligging, relatief dicht bij Den Haag en Leiden is het strand vaak drukker dan andere stranden in dit overzicht, maar zeker minder afgeladen dan nabijgelegen stranden.

Julianadorp - Noord-Holland

Vraag een gemiddelde Nederlanders waar Julianadorp ligt en je zult verrast worden door de antwoorden. De plaats in de kop van Noord-Holland is een gevalletje van 'weleens van gehoord, geen idee waar het ligt'. Jammer, want deze kustplaats is een perfecte uitvalsbasis voor een stranddag. Eentje waarbij mensen niet op 10 centimeter van elkaar liggen.

Vrouwenpolder - Zeeland

Vergeleken met veel stranden in Noord- en Zuid-Holland zijn de Zeeuwse stranden ontzettend breed. Het allerbreedste strand van diezelfde kustprovincie is Breezand bij Vrouwenpolder. Wie een minuut of tien loopt, komt vanzelf op een praktisch verlaten stuk strand terecht.

