Openluchtconcerten en meer gratis vakantie-uitjes

Concerten in het Vondelpark - Amsterdam (Noord-Holland)

Van dansvoorstellingen tot cabaret en live muziek, tijdens de zomer is er genoeg te zien in het Openluchttheater in het Vondelpark. Elke vrijdag, zaterdag en zondag zijn er voorstellingen en workshops die gratis bij te wonen zijn. Zeker zijn van een plek? Een stoel reserveren kan voor 5 euro.

Waar: Vondelpark Openluchttheater, Amsterdam

Wanneer: Elke vrijdag tot en met zondag

Aapjes kijken bij Stichting AAP - Almere (Flevoland)

Elk weekend is het mogelijk om een bezoek te brengen aan de opgevangen apen van Stichting AAP. Tijdens de rondleiding geven vrijwilligers uitleg over hun werk en de dieren. Wie de rondleiding liever overslaat en 'gewoon' apen wil kijken, kan dagelijks van 09.30 tot 16.00 uur kijken naar de dieren die buiten het opvangcentrum op de Apeneilanden liggen.

Waar: Kemphaanpad 1, Almere

Wanneer: Elke vrijdag, zaterdag en zondag om 13.30 uur

Verhalen vertellen bij Mezrab - Amsterdam

Luisteren naar een goed verhaal, zo makkelijk kan het zijn. In de Mezrab aan de Veemkade in Amsterdam komen vertellers elke woensdag en vrijdag samen om verhalen te vertellen. Bezoekers kunnen plaatsnemen op stoelen, kussens of de vloer en luisteren, en op woensdagen zelf op het podium klimmen om een verhaal te vertellen.

Waar: Mezrab, Amsterdam

Wanneer: Elke woensdag en vrijdag, vanaf 19.00 uur

Dwalen op het Drielandenpunt - Vaals (Limburg)

Het Drielandenpunt bij Vaals is een drielandenpunt waar de grenzen tussen Nederland, België en Duitsland samenkomen. Het punt is gelegen nabij de top van de Vaalserberg, die met zijn 322,5 meter boven NAP het hoogste punt van Nederland is. Beklim de berg, geniet van de natuur en kijk over de grenzen heen.

Waar: Viergrenzenweg 97, Vaals

Wanneer: 24 uur per dag toegankelijk, zeven dagen in de week

Met blote voeten over het Blotevoetenpad - Opende (Groningen)

Op het Blotevoetenpad in Opende kunnen bezoekers de schoenen uittrekken en met de tenen in de modder het pad afleggen. Het pad loopt langs verschillende uitdagingen, zoals de bungelbank of een touwbrug. Vies worden is hier geen probleem, dat wordt juist aangemoedigd.

Waar: Peebos 1a, Opende

Wanneer: 24 uur per dag, zeven dagen in de week toegankelijk

Lunchconcerten in het concertgebouw - Amsterdam

Elke woensdagmiddag vindt om 12.30 uur een lunchconcert plaats in de Grote of Kleine Zaal van Het Concertgebouw. Bezoekers kunnen gratis plaatsnemen in de historische zalen en luisteren naar variërende klassieke artiesten. Voor de concerten in de Kleine Zaal hebben bezoekers een toegangskaart nodig, voor de Grote Zaal niet. Deze worden op de dag zelf om 11.30 uur uitgegeven bij de ontvangstbalie.

Waar: Concertgebouw, Amsterdam

Wanneer: Elke woensdagmiddag om 12.30 uur

Oerhollandse cultuur tijdens de Spakenburgse Dagen - Spakenburg (Utrecht)

Tijdens de Spakenburgse Dagen is het mogelijk om wat van de Nederlandse cultuurhistorie te proeven. In het centrum vinden optochten plaats in klederdrachten uit heel Nederland, bij de Visafslag worden netten gemaakt en het is ook mogelijk om een poppenkastvoorstelling bij te wonen.

Waar: Het centrum van Spakenburg

Wanneer: 1 en 8 augustus

Vuurwerk kijken in Scheveningen - Scheveningen (Zuid-Holland)

Zoals ieder jaar strijden verschillende landen om de eerste plek van het Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen. Op vier data steken acht landen hun beste vuurwerk af. De shows duren een kwartier en vinden plaats tussen 21.45 uur en 22.30 uur, zodat al het moois goed te zien is.

Waar: Boulevard, Scheveningen

Wanneer: 10, 11, 17 en 18 augustus

Bejaarde paarden knuffelen bij De Paardenkamp - Soest (Utrecht)

Een rusthuis voor bejaarde paarden, dat is de Paardenkamp in Soest. In het rusthuis genieten oude paarden en pony's van hun oude dag. Paardenkamp is gratis te bezoeken. Wie wil, kan een wandeling rondom het terrein maken, knuffelen met een paard of een pony borstelen.

Waar: Boerderij Vosseveld, Soest

Wanneer: Dagelijks van 10.00 uur tot 16.00 uur

Nederlandse cultuurhistorie bij de Zaanse Schans - Zaandam (Noord-Holland)

Voor wie écht de toerist in eigen land uit wil hangen, is een bezoekje aan de Zaanse Schans een aanrader. In dit stukje van Nederland lijkt het alsof de tijd heeft stilgestaan. Bekijk molens, kaasmakerijen en oude bakkers. Stap op de fiets of in een bootje en maak een rondje langs alle molens of bekijk de oerhollandse huizen.

Waar: Zaanse Schans, Zaandam

Wanneer: Elke dag van 9.00 uur tot 17.00 uur

