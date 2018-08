Vakantie in eigen land: Dit is er komende week te doen

Pleinbioscoop - Rotterdam

Op 8 augustus start Pleinbioscoop in het hart van Rotterdam. Er staan negentien filmavonden in de buitenlucht op het programma. Bezoekers kijken op een gehuurde stoel (kosten: 1 euro) of een zelf meegebracht kleed naar een film op een gigantisch scherm. Van The Shape of Water en Jurassic World: Fallen Kingdom tot Dunkirk.

Waar: Museumpark, Rotterdam

Wanneer: van 8 tot en met 26 augustus

Prijs: 6 tot 8 euro

Zandstock - 't Zand

Tijdens Zandstock in Noord-Holland is het een weekend lang feest. De line-up liegt er niet om: Jett Rebel, Blaudzun, The Partysquad, Bizzey en The Kik verzorgen een optreden. En dat is slechts een greep uit het programma. Goed om te weten: kinderen tot twaalf jaar mogen gratis naar binnen.

Waar: Festivalterrein 't Zand

Wanneer: 11 en 12 augustus

Prijs: 26,50 euro (dagticket)

Theater Festival Boulevard - Den Bosch

Theater Festival Boulevard Den Bosch is in volle gang. Ook deze week zie je op verschillende locaties in de stad veel verschillende voorstellingen. Het motto is 'What you see is what you guess'. Tijdens veel opvoeringen komt het onderwerp identiteit aan bod; soms op het gebied van gender, soms op het gebied van religie of nationaliteit.

Waar: diverse locaties in Den Bosch

Wanneer: tot 12 augustus

Prijs: verschilt per voorstelling

Kannen & Kruiken - Amersfoort

Bierbrouwers, vinologen, koks en muzikanten verzamelen zich tijdens Kannen & Kruiken in het Burgemeester Brouwerplantsoen in Amersfoort. Het plantsoen verandert voor een paar dagen in een openluchtrestaurant.

Waar: Burgemeester Brouwerplantsoen

Wanneer: van 9 tot en met 12 augustus

Prijs: gratis

Zomerterras - Vlaardingen

Tijdens Zomerterras in Vlaardingen is er bijna een maand lang veel aandacht voor theater en muziek in de openlucht. Onder anderen Brainpower en Kenny B reizen af naar de Zuid-Hollandse stad. Het hoogtepunt is Discoterras, een dansfeest dat jaarlijks duizenden mensen op de been brengt.

Waar: Oranjepark, Vlaardingen

Wanneer: van 10 tot en met 26 augustus

Prijs: gratis (met uitzondering van 25 augustus)

De Parade - Utrecht

Ook De Parade is al warmgedraaid in het Moreelsepark in Utrecht. Bezoekers genieten er tot 12 augustus van veel voorstellingen, eten en drinken. Ook is er een speciaal kinderprogramma.

Waar: Moreelsepark

Wanneer: van 27 juli tot en met 12 augustus

Prijs: het eerste uur dat het terrein open is, is de toegang gratis, daarna 7,50 euro per persoon (kinderen tot en met zeventien jaar en 65-plussers gratis)

Sneekweek - Sneek

Tot 12 augustus kunnen waterratten en zeilliefhebbers hun hart ophalen in het Friese Sneek. Er staan zeilwedstrijden, demonstraties en feesten op het programma van de Sneekweek.

Waar: Sneek

Wanneer: van 3 tot en met 12 augustus

Prijs: gratis

Blijdorp Festival - Rotterdam

Pal naast dierentuin Blijdorp, in het Roel Langerakpark, vindt op 11 augustus de vijfde editie van Blijdorp Festival plaats. Het festival draait om kunst, cultuur, muziek en blijheid.

Waar: Roel Langerakpark, Rotterdam

Wanneer: 11 augustus

Prijs: 41, 75 euro

Meerpaaldagen - Dronten

Tijdens de Meerpaaldagen in Dronten, van 9 tot en met 11 augustus, verandert de plaats in de polder in een gratis festival. Op het programma staan muziekoptredens van onder anderen Waylon, Paul de Munnik en Brace. Ook zijn er veel (kinder)activiteiten; van een stormbaan en klimwand tot de kermis.

Waar: Dronten

Wanneer: van 9 tot en met 11 augustus

Prijs: gratis

Grachtenfestival - Amsterdam

Jonge musici van over de hele wereld komen van 10 tot en met 19 augustus naar de hoofdstad voor klassieke concerten. Op verschillende plekken in Amsterdam staan verrassende optredens op het programma. De opening op vrijdag - de jamsessie van Sanne Rambags - en veel andere programmaonderdelen zijn gratis te bezoeken.

Waar: diverse locaties in Amsterdam

Wanneer: van 10 tot en met 19 augustus

Prijs: verschilt per programmaonderdeel

Utrecht Drijft - Utrecht

Rubberbootmissie groeide in korte tijd uit tot een beroemd én geliefd evenement in Utrecht. Vorig jaar ging het bootfeest niet door, maar dit jaar vindt het feest voor het eerste plaats onder de nieuwe naam Utrecht Drijft. Het concept blijft hetzelfde: zo veel mogelijk mensen met zo veel mogelijk rubberboten in de Utrechtse grachten krijgen. Daarnaast zijn er dj's en geeft Bizzey een optreden. Let op: vanaf achttien jaar.

Waar: Catharijnesingel

Wanneer: 11 augustus

Prijs: 15 euro per persoon

