Feesten tijdens de Pride: Van Drag Bingo tot potten-en-pannentechno

Straatfeesten in de Reguliers

De Reguliersdwarsstraat is een geliefde (en vaak drukke) plek waar feestgangers zich tijdens de Pride op vrijdagavond en zaterdagavond vermaken. Tijdens de straatfeesten draaien verschillende dj's buiten tot 0.00 uur 's nachts. Daarna gaat het bij diverse kroegen in de straat tot diep in de nacht verder.

Waar: Reguliersdwarsstraat

Wanneer: vrijdag vanaf 19.00 uur en zaterdag vanaf 16.00 uur

Toegang: gratis

Meer informatie

Drag Olympics

Dit jaar vindt bij het Homomonument de veertiende editie plaats van de Internationale Drag Olympics. Dat is het grootste sportevenement voor dragqueens en dragkings. Ook kan er gedanst worden op muziek van de dj's Priszilla, Moog en Eljaney.

Waar: Westermarkt

Wanneer: vrijdag van 18.00 uur tot 0.00 uur

Toegang: gratis

Meer informatie

Pleinfeest Dam

Op de Dam kunnen bezoekers drie dagen lang losgaan op muziek van nationale en internationale dj's en artiesten. De line-up bestaat uit onder anderen DJ Jean, Shermanology, Gregor Salto, Jodie Harsh, Melanie C en Eleni Foureira. De zondag staat in het teken van de officiële afsluiting van de Pride.

Waar: Dam

Wanneer: vrijdag vanaf 19.00 uur, zaterdag vanaf 16.00 uur en zondag vanaf 14.00 uur

Toegang: gratis

Meer informatie

CRASH Amsterdam

Voor het eerst in de buitenlucht: het bdsm- en fetisjfeest CRASH, georganiseerd door Fetish Heart. Op het Beursplein staan twee avonden lang dj's en artiesten en verschillende acts uit de fetisjwereld. Een must voor ruimdenkende techno- en houseliefhebbers.

Waar: Beursplein

Wanneer: vrijdag vanaf 19.00 uur en zaterdag vanaf 17.00 uur

Toegang: gratis

Meer informatie

Our Love

Het feest na de botenparade vier je op zaterdag ook op het Amstelveld. Met veel vertrouwde en nieuwe namen uit de Amsterdamse gay- en undergroundscene zoals Carlos Valdes, Sandrien, Cormac, Daan Groeneveld en TITIA.

Waar: Amstelveld

Wanneer: zaterdag van 16.00 uur tot 0.00 uur

Toegang: gratis

Meer informatie

Pride Is Burning

In De Marktkantine staat het tijdens Pride Is Burning twee nachten lang in het teken van de Pride. Een groot deel van de zogenoemde lgbtqi+-gemeenschap en iedereen met een open mind dansen hier op beats van nationale en internationale dj's.

Waar: Jan van Galenstraat 6

Wanneer: vrijdag en zaterdag vanaf 23.00 uur

Toegang: 22,19 euro

Meer informatie

PRIK Pride Street Parties

In de Spuistraat staan vrijdag en zaterdag twee straatfeestjes op het programma. Ook omliggende bars en foodtrucks doen mee aan het feest. Bezoekers kunnen hier genieten van de beats van dj's en andere artiesten.

Waar: Spuistraat 109

Wanneer: vrijdag vanaf 19.00 uur en zaterdag vanaf 16.00 uur

Toegang: gratis

Meer informatie

LGBT+ Refugee Fundraiser

Waterkant organiseert een speciale avond tijdens de Pride ter ere van de Sehaq Queer Refugees Group. De fundraiser wordt afgetrapt met de POP Cultuur Quiz gevolgd door Drag Bingo. Tussendoor en na het programma is er muziek.

Waar: Marnixstraat 246

Wanneer: vrijdag van 22.00 tot 3.00 uur

Toegang: gratis, deelname aan quiz 10 euro en bingo 5 euro

Meer informatie

Joost van Bellen All Night

Wie anders dan dj Joost van Bellen is in staat om tijdens de Pride met een speciale afterparty te komen? Hij staat er al jaren om bekend zich in te zetten voor de rechten van de lhbt'ers. Verwacht de door de dj zelfbenoemde genres als potten-en-pannentechno en weirdohouse.

Waar: Lijnbaansgracht 234

Wanneer: zaterdag van 0.00 tot 5.00 uur

Prijs: 11,35 euro

Meer informatie

Bovenstaand overzicht is een selectie gemaakt door de redactie van NU.nl. Heb je een aanvulling? Laat jouw tip achter in een reactie onder het bericht.