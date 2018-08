Van Sziget tot Burning Man: Waarom de festivalvakantie populair is

In plaats van een vakantie naar bijvoorbeeld Italië, Frankrijk of Spanje, kiezen sommige mensen voor een zogenoemde festivalvakantie. Ze reizen naar Duitsland, Bulgarije of zelfs de Verenigde Staten voor een festival en bouwen hun vakantie eromheen.

Journalist Malu Kirschbaum is zo iemand. Zes jaar geleden maakte ze een uitstapje naar Melt in Berlijn en daarna volgde een bezoek aan Burning Man in Nevada. "Sinds die reis naar de VS ben ik om. Ik hou van reizen en ik hou van festivals, tijdens zo'n trip combineer ik ze."

Minstens een keer per jaar reist Kirschbaum af naar een ander land. Afgelopen weekend bezocht ze The Monastery in Duitsland en in 2015 ging ze met een groep vriendinnen naar Africa Burn. "Twee weken waren we in Afrika, waarvan één week op het festival en één week in Kaapstad."

Afgelopen jaar combineerde ze een drieweekse camperrondreis door de VS met een tweede bezoek aan Burning Man.

De anonimiteit en het internationale gevoel stipt ze aan als drijfveren voor het maken van zo'n reis. "Buitenlandse festivals zijn echt anders dan die in Nederland. Lowlands heb ik nu wel gezien, ik wil me laten verrassen door iets nieuws."

Boom! in Portugal, Midburn in Israël en Meadows in Bulgarije staan nog op haar verlanglijst.

Populair

Ruud Bongaerts van Festival Travel, het enige Nederlandse reisbureau dat festivalreizen naar het buitenland organiseert, ziet een stijging in de vraag naar de zogenoemde festivalvakantie.

Dit jaar maken 27.500 mensen een festivalreis via zijn bureau. Twee jaar geleden boekten zo'n 25.000 mensen een soortgelijke reis. In de jaren ervoor waren de boekingsaantallen veel lager.

Volle treinen

"Zes jaar geleden begonnen we met het verkopen van tickets voor festivals in het buitenland. Nu sturen we afgeladen treinen vanuit Nederland en België naar onder andere Boedapest", zegt Bongaerts.

Hij legt uit dat mensen meer willen dan een ticket alleen. Ze willen ook vervoer en een plek om te slapen. Veel mensen die duizenden kilometers afleggen, combineren een paar dagen feesten met het bezoeken van een stad zoals Boedapest.

Andere wereld

Reistrendwatcher Tessa aan de Stegge ziet dat het vakantiegedrag van mensen langzaam verandert. "Ze willen liever vaker weg en delen hun vakantiedagen heel anders in."

Als voorbeeld noemt ze de diverse korte trips die mensen maken in plaats van dat voor één lange vakantie gaan. "Een weekendfestival kan als minivakantie dienen. Op veel festivals is tegenwoordig veel meer te doen dan feesten alleen. Het is een beleving, een reis naar een compleet andere wereld."

Kirschbaum zegt het precies zo te zien: "Het draait niet alleen om muziek op de festivals die ik bezoek. Ik ga ook zwemmen, doe aan yoga, volg een workshop en geniet van de mooie omgeving of - in het geval van Burning Man - de community."

Ook Bongaerts ziet dat organisatoren van de feesten hierover nadenken: "Veel meerdaagse feesten in het buitenland hebben een thema of een maatschappelijke boodschap. Ze geven stof tot nadenken."

Meer dan muziek

Festivals in het buitenland zijn vaak anders georganiseerd dan in Nederland. Zo draait het er vaak in de avond pas om muziek en zijn overdag andere dingen te doen, zoals een zeil- of supcursus.

Waarom gaan mensen niet 'gewoon' naar een van de vele Nederlandse festivals? Bongaerts noemt de garantie van goed weer en daarnaast de prijs. "Een ticket kost veel minder en je krijgt er vaak meer dagen voor. Daarnaast krijgen mensen er dus ook een bezoek aan een stad als Boedapest bij."

De Amsterdamse student Wietske Stuurman geniet op dit moment samen met haar vriend van een festivalvakantie. Het stel combineert een week kamperen in Italië met een bezoek aan een aantal Europese steden en Sziget. Ze reizen met de trein.

"Op het festival leef je in een andere wereld. Iedereen is vrolijk, het maakt niet uit hoe je erbij loopt. Ik hou erg van muziek en feesten. De combinatie met de zon maakt het compleet."

Vermoeiend

Ze zegt dat een vakantie die alleen uit een festivalbezoek bestaat, haar te veel is. "Een festivalbezoek is heel leuk, maar ook vermoeiend. Achteraf zou ik niet het gevoel hebben dat ik op zomervakantie ben geweest. Ik wil ook een weekje kunnen relaxen."

Geld is geen motivatie om een festival en vakantie met elkaar te combineren. "Het is relatief duur, vergeleken met andere vakanties." Ze bezoekt het muziekfestival in Hongarije voor de derde keer.

Voor Kirschbaum is de ervaring de belangrijkste reden om naar het buitenland te gaan. "De festivalreizen die ik maak, zijn niet bepaald goedkoop." Maar, ze dienen als haar 'normale' vakantie. "Ik bouw mijn vakantie om een festivalbezoek heen." De tickets en verblijfplekken boekt ze zelf.

Niet alleen jongeren gaan op reis

De grootste groep festivalvakantiegangers is tussen de twintig en dertig jaar, maar volgens Bongaerts kloppen ook veertigers en vijftigers aan voor een festivalreis.

"Zij gaan vaak voor een heel ander soort vakantie, met een verblijf in een goed hotel en dagticket voor een festival." Hij vult aan dat ook dertigers met kinderen tot de doelgroep behoren. Die groep kiest er vaak voor om met de auto te reizen in plaats van met de 'festivaltrein'.

Grote buitenlandse festivals die de komende maanden georganiseerd worden, zijn Sziget (8 tot en met 15 augustus, Hongarije), Burning Man (26 augustus tot en met 4 september, Nevada), Lollapalooza Berlin (8, 9 september, Duitsland) en Outlook Festival (5 tot en met 9 september, Kroatië).

