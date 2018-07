Vakantie in Amsterdam: Dit is er deze week te doen

Pride at the Beach Parade - Zandvoort

De Pride is in volle gang en dat betekent dat er dagelijks activiteiten met het thema 'seksuele diversiteit' worden georganiseerd. Op 30 juli is dat Pride at the Beach Parade in Zandvoort. De parade begint om 15.00 uur en wordt afgesloten met een feest op het Raadhuisplein.

Waar: Zandvoort

Wanneer: 30 juli, vanaf 15.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Rooftop Movie Nights - Floor17

Perfect voor een zwoele, zomerse avond, dat zijn de Rooftop Movie Nights. In de buitenlucht kijk je naar klassiekers zoals The King's Speech en Rainman.

Waar: Floor17

Wanneer: 30 juli tot en met 4 augustus om 21.30 uur

Prijs: vanaf 14,36 euro

Meer informatie

Vrije Vogelfesttival - Zeeburgereiland

Na het succes van vorig jaar, is er dit jaar een tweede editie van het Vrije Vogelfestival. Het Zeeburgereiland verandert op 30 en 31 juli in een openlucht kindertheater voor kleintjes van twee tot tien jaar.

Waar: Zeeburgereiland

Wanneer: 30 en 31 juli, 1 tot en met 3 augustus van 09.30 tot 16.30 uur

Prijs: vanaf 8 euro

Meer informatie

ADAM's Beer Festival - NDSM Werf

Vrijdag trapt ADAM's Beer Festival af met haar allereerste editie. Er zijn meer dan 150 verschillende speciaal bieren te proeven van lokale, nationale en internationale brouwers. Ook zijn er foodtrucks, wordt er live muziek gespeeld en kunnen bezoekers workshops volgen.

Waar: NDSM Werf

Wanneer: 3 tot en met 5 augustus

Prijs: vanaf 10 euro per persoon

Meer informatie

Dekmantel - Muziekgebouw aan 't IJ

Een van de grootste elektronische festivals van Amsterdam trapt woensdag 1 augustus af met Tangerine Dream or Four Tet bij Muziekgebouw aan 't IJ. Voor het openingsconcert en een aantal andere programmaonderdelen zijn nog kaarten te koop.

Waar: Muziekgebouw aan 't IJ (en diversie andere locaties)

Wanneer: vanaf 30 juli

Prijs: vanaf 32 euro

Meer informatie

Lezing en rondleiding: (homo)seksuele diversiteit in de natuur - Artis

Tijdens de Pride staat Amsterdam in het teken van seksuele diversiteit. Naast feesten en de beroemde botenparade, worden er ook op andere plekken in de stad activiteiten georganiseerd. Zo is er in dierentuin Artis een lezing en rondleiding over het onderwerp op 2 augustus.

Waar: Artis

Wanneer: 2 augustus van 19.00 tot 22.00 uur

Prijs: 15 euro

Meer informatie

Streetparties Pride - diverse locatie

Op vrijdag 3 augustus viert Amsterdam feest op straat. Op onder andere de Westermarkt, de Spuistraat en het Rembrandtplein beginnen aan het eind van de middag de beroemde straatfeesten.

Waar: diverse locaties in het centrum

Wanneer: 3 augustus van 19.00 tot 00.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw tip? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.