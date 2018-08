Weekendtips Utrecht: Stille disco en markt op zondag

Stille disco - Soia

Met je voeten in het zand dansen met een koptelefoon op je hoofd, het kan tijdens de stille disco op het stadsstrand van Soia, dat vanaf vrijdag 'gewoon' weer open is. Er zijn drie kanalen met verschillende muziekgenres, van hitjes tot hiphop.

Waar: Kanaalweg 199

Wanneer: 4 augustus, van 16.00 tot 22.00 uur

Prijs: 10 euro per koptelefoon, vier voor 35 euro

Meer informatie

Opening Biergarten - Filmcafé en Oproer

Gloednieuw in Utrecht, dat is Biergarten. Het initiatief van Filmcafé & Oproer wordt op 3 augustus geopend met een grote vrijdagmiddagborrel. Er zijn verschillende soorten speciaal bier en er is muziek.

Waar: CAB-Rondom 9A

Wanneer: 3 augustus, vanaf 16.00 uur

Prijs: entree gratis

Meer informatie

Pluk de Nacht - Nijverheidsweg

Tijdens openlucht filmfestival Pluk de Nacht staan verschillende films op het programma. Vrijdag 3 augustus is dat Brother's Nest, zaterdag Team Hurricane en zondag Madeline's Madeline. De minimale prijs voor een stoel is 5 euro, wie wilt doneert meer aan het festival dat wordt georganiseerd door vrijwilligers.

Waar: Nijverheidsweg 4

Wanneer: 3, 4, 5 augustus, 17.00 tot 01.00 uur

Prijs: minimaal 5 euro per stoel

Meer informatie

Hangar Festival - The Yard

Een muziek- en skateboardfestival op The Yard, dat is Hanger Festival. De line-up bestaat uit Figgie, Bartek, Ffooss, Inguana Death Cult en Pulled Apart By Horses. VandeStreek verzorgt speciaal bieren en naast harde muziek is er een skatewedstrijd die wordt gehost door Falus Skatebording.

Waar: De Yard, Stationshal

Wanneer: 4 augustus, van 13.00 tot 22.00 uur

Prijs: 20,99 euro

Meer informatie

Mekka op Zondag - Metaal Kathedraal

Op iedere eerste zondag van de maand vindt Mekka op Zondag plaats bij de Metaal Kathedraal in Leidsche Rijn. Naast de biologische markt is er ook een afwisselend cultureel programma met workshops, kunst, muziek en film.

Waar: Metaal Kathedraal

Wanneer: zondag 5 augustus van 11.00 tot 16.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Bovenstaande weekendtips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het bericht.