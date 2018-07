Vakantie in Utrecht: Dit is er deze week te doen

Film Zomer Festival - Louis Hartlooper Complex

Deze week zijn de films Baby Driver (maandag, dinsdag en woensdag) en Get Out (maandag, dinsdag en donderdag) te zien tijdens het Film Zomer Festival bij het Louis Hartlooper Complex en Springhaver. Tijdens het festival zijn tien grote films te zien van het afgelopen seizoen.

Waar: Louis Hartlooper Complex en Springhaver

Wanneer: 30 en 31 juli, 1 en 2 augustus

Prijs: 7,00 euro

Meer informatie

Biergarten Utrecht - Filmcafé

Vanaf vrijdag kun je bier drinken in een echte 'biergarten' in Utrecht. Er zijn pullen bier en speciaalbier. Ook is er een afterparty met Bankra Bike Soundsystem, een collectief bestaande uit drie artiesten met soundystems op hun fiets. De biergarten is een initiatief van het onlangs geopende Filmcafé en brouwerij Oproer en vindt plaats op hun terras.

Waar: Terras Filmcafé en Oproer, nabij station Zuilen

Wanneer: 3 augustus

Prijs: Gratis toegang

Meer informatie

Stormbaan - Zwembad De Hommel

Deze week wil je in zwembad De Hommel in Oog in Al zijn voor een extravagante stormbaan. Om de twee weken wordt er in de zomervakantie een nieuwe baan neergelegd tussen 14.00 en 16.30 uur.

Waar: Zwembad den Hommel

Wanneer: Hele week

Prijs: Tussen 3,00 euro en 5,00

Meer informatie

De Parade - Moreelsepark

Het trekkende theaterfestival de Parade is neergestroken in het Moreelsepark. Er zijn tientallen (meestal korte) voorstellingen, van theater tot dans en van muziek tot mime. Dit jaar staat ook de tent Cinéma Magique op het festival, vol met magische projecties over de begintijd van film. Er zijn ook veel voorstellingen speciaal voor kinderen.

Waar: Moreelsepark

Wanneer: Hele week

Prijs: Toegang terrein 7,50 + diverse prijzen per voorstelling

Meer informatie

PLUK de NACHT - Vrijhaven

Woensdag start Pluk de Nacht, het festival met internationale films op een groot scherm in de buitenlucht. Verwacht geen blockbusters, want de films die je te zien krijgt hebben niet in Nederlandse bioscopen gedraaid. Er staan veel strandstoelen die je kunt reseveren. Er zijn ook foodtrucks en er is een bar.

Waar: Vrijhaven

Wanneer: Vanaf 1 augustus

Prijs: Gratis (tenzij je een strandstoel wil)

Meer informatie

Hortus Festival - Oude Hortus

Hortus Festival is een groen klassiek festival voor jong en oud. Dit jaar zijn er niet zes avondconcerten, maar drie volledige festivaldagen. Om 16.00 uur begint een middag- en later een avondconcert. De line-up bestaat uit Berlage Saxophone Quartet, het Ragazze Quartaet, Het Hortus Ensemble en het DoelenEnsemble.

Waar: Oude Hortus, Lange Nieuwstraat

Wanneer: 3 augustus

Prijs: 28,50

Meer informatie

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw tip in het overzicht? Laat een reactie achter onder het artikel.