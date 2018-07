Hitteplan festivals, dieren- en attractieparken: Buitendouches en watergevecht

Apenheul sluit gedeelte van park

Vrijdag is een gedeelte van dierenpark Apenheul gesloten. Vanaf 14.00 uur kunnen bezoekers niet meer in het berberapengebied. "Omdat er in dat gebied weinig tot geen bomen staan, kan de temperatuur daar oplopen tot 50 graden Celsius", vertelt Miriam Heinsbroek van Apenheul.

De apen zelf hebben niet zo'n last van de hitte. "Zij hebben wel genoeg schaduwplekken en toegang tot water." Zaterdag is het park weer volgens gebruikelijke openingstijden toegankelijk.

's Avonds zwemmen in Ruinen

Voor wie niet kan slapen in al die warmte én de maansverduistering wil zien, kan er vrijdagavond worden gezwommen bij Zwembad Ruinen in Drenthe. Van 21.00 uur tot 23.00 uur kunnen bezoekers voor 3,50 euro in het buitenbad dobberen. Marjan Oosterum, badjuffrouw bij Zwembad Ruinen, verwacht enige drukte. "Maar we hebben genoeg personeel ingezet om dit onder controle te houden. Dus we zijn blij met het enthousiasme."

Kermis-watergevecht

In Tilburg werd gisteren het heetste punt van Nederland gemeten met een piek van ongeveer 38 graden, precies waar de Tilburgse Kermis plaatsvindt. Vrijdag organiseert Kermis FM, de jaarlijkse omroep van de kermis, in samenwerking met Bar Leonardo een watergevecht op de Korte Heuvel om kermisbezoekers wat te laten afkoelen.

Volgens Arno Leblanc, hoofdredacteur van Kermis FM, kan iedereen meedoen. "We zorgen voor supersoakers en waterballonnen. Vanaf drie uur begint het gevecht."

Efteling sluit op heetste punt drie attracties

De Efteling zorgt voor meer schaduwpunten, beneveling op verschillende plaatsen en watertappunten in de wachtrijen. Volgens woordvoerder Steven van Gilst houdt het attractiepark ook rekening met zijn werknemers. "Er sluiten vandaag drie attracties op het heetste punt van de dag, tussen 12.00 en 16.00 uur, omdat de medewerkers bij die attracties in de volle zon staan."

Milkshake zorgt voor buitendouches

Om bezoekers dit weekend af te koelen, heeft Milkshake Festival in Amsterdam voor buitendouches gezorgd. Marieke Samallo van Milkshake: "Deze staan gewoon midden op het festivalterrein. Wanneer een bezoeker het te warm heeft, kan deze gewoon onder de douche staan om af te koelen."

Het festival zorgt ook voor genoeg waterpunten, schaduwplekken en zwembadjes. "Maar door het nemen van zo'n buitendouche koel je pas echt af."

Ken jij evenementen of parken die maatregelen treffen tegen de hitte? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.