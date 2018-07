In de zomer naar de sauna gaan: Goed idee of niet?

Hydrotherapeut Florintine van Vollenhoven zegt dat je op een hete dag gewoon naar de sauna kunt. "Wat veel mensen niet weten, is dat je op moet letten dat je niet te veel water gaat drinken."

Ze vult aan dat het verstandig is om tussen de saunagangen weinig te drinken, omdat de afvalstoffen dan als het ware verdund worden en je lichaam er minder van afvoert.

Wel is het belangrijk om goed te drinken na de saunagang. "Het verlies van mineralen vul je dan het best aan met verse groenten- of fruitsap."

Koelen met lauw water

Ook zegt de hydrotherapeut (een vorm van fysiotherapie in warm water) dat afkoelen met extreme hitte het best gaat als je met lauw water koelt. "IJskoud water zorgt ervoor dat je juist de actieve warmte in je lichaam stimuleert."

Het therapeutische aspect van een bezoek aan de sauna heeft volgens Van Vollenhoven het meeste effect als de temperatuurverschillen het grootst zijn. "Daarom gaan veel mensen juist in de winter naar een spa." Toch begrijpt ze dat mensen ook in de zomer graag in alle rust genieten bij een sauna.

"Waar in Nederland kun je met het tropische weer nog op rustig op een strandbedje liggen terwijl je op je wenken wordt bediend?", vult Frank Veldwachter van Thermen Bussloo aan.

'Train je lichaam om tegen de hitte te kunnen'

"Bovendien hoef je bij een saunabezoek geen zwemkleding mee te nemen. Buiten kun je naakt zonnen, waardoor je ook nog eens streeploos bruin wordt."

Veldwachter ziet nog meer voordelen. Hij zegt dat een regelmatig saunabezoek ook voordelen op kan leveren voor mensen die slecht tegen de hitte kunnen. "Vergelijk het met fitter worden door naar de sportschool te gaan. Door met enige regelmaat de sauna te bezoeken, train je je lichaam als het ware, waardoor het beter bestand is tegen de hitte."

Merel de Vreede, fervent saunaganger uit Amsterdam, is het eens met Veldwachter. "Ik ga juist graag in de zomer naar de sauna, vooral omdat ik daar tot rust kom." Dat het in de zomer minder druk is in de sauna, noemt ze een voordeel.

Naast warmte ook verkoeling

Sauna's worden in de zomer minder bezocht. Daarom hanteren veel spa's zomertarieven. "Het is minder druk vanwege de vakantietijd, maar ook omdat veel mensen in de zomer niet aan een saunabezoek denken", zegt Veldwachter.

Saunaganger De Vreede vindt dat juist een voordeel van een zomers bezoek. "In de herfst gaat heel Nederland naar de sauna, op die dagen is het er allesbehalve ontspannen." Wel zegt ze dat ze minder lang in de hete sauna's verblijft. "Ik vermaak mij buiten aan het zwembad of neem een massage."

