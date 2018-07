Zo veilig is een ritje in de achtbaan op de kermis

Volgens Atze Lubach-Koers, voorzitter van de nationale bond van kermisbedrijfhouders BOVAK, is een kermisattractie net zo veilig als in de auto, trein of bus stappen: "Bij alles wat techniek heeft, kan er iets misgaan. De attracties worden uitvoerig gekeurd. Daar hebben we in Nederland samen met Duitsland en Engeland strenge keuringsregimes en protocollen voor."

Niet alle attracties komen zonder kleerscheuren door zo'n keuring. Vorig jaar bleek uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) onder 94 thuisinspecties van kermisexploitanten dat twaalf attracties niet aan de technische eisen voldeden. Ook werden er 136 tekortkomingen geconstateerd, zoals het ontbreken van een keuringsbewijs, terwijl dat cijfer in de voorgaande jaren lager lag.

“Een draaimolen hoeft zoiets niet jaarlijks te doen, maar de meer spectaculaire attracties worden elk jaar gekeurd.” Atze Lubach-Koers, voorzitter BOVAK

Keuring

"Kermisattracties moeten worden gekeurd door AKI's", vertelt Tjitte Mastenbroek, woordvoerder van de NVWA. "Dat zijn keuringinstanties die een certificaat geven wanneer een kermisattractie in orde is."

Attracties moeten driejaarlijks, tweejaarlijks of jaarlijks gekeurd worden. Snellere of zwaardere attracties moeten jaarlijks gekeurd worden, attracties die minder snel gaan, zoals draaimolens, worden driejaarlijks gecontroleerd.

Tijdens het opbouwen van de kermis checkt de ondernemer voor het openen van zijn attractie de veiligheid zelf. Lubach-Koers: "De ondernemer kent zijn eigen attractie het best, dus weet hij zelf waar de risico's zitten."

Dat doet de exploitant uitvoerig. "Niemand wil zijn attractie dicht gooien. Je betaalt immers geld om ergens te kunnen staan." Daarnaast doet de NVWA op de kermis inspectie bij attracties die een hogere verwachting van afwijkingen hebben.

“Wij checken of de attracties gekeurd zijn door de NVWA, wanneer die atttracties dat niet zijn mogen die simpelweg niet open.” Theun van den Boer, woordvoerder Tilburgse Kermis

Op- en afbouw

Tijdens de opbouw controleert de kermisorganisatie of er volgens de juiste regels gewerkt wordt. Theun van den Boer, woordvoerder van de Tilburgse Kermis: "Wij checken of de attracties gekeurd zijn door de NVWA en wanneer die attracties dat niet zijn, mogen die simpelweg niet open."

Volgens Lubach-Koers is de ondergrond van de attracties erg belangrijk, maar is die niet bij elke kermis hetzelfde. "Daarom moet er goed gekeken worden naar het gewicht van een attractie, te zware attracties mogen in de binnenstad bijvoorbeeld niet op een overdekte parkeergarage of andere zwakke plek geplaatst worden."

Volgens Van den Boer is het belangrijk dat attracties niet te dicht op elkaar staan. "We willen ervoor zorgen dat ze elkaar in geen enkele mogelijkheid kunnen raken en dat er genoeg ruimte is om hulpinstanties door te laten kunnen."

De kermisorganisatie houdt dit in de gaten. Zo vertelt Van den Boer dat ze de afmetingen voor de attracties met spuitbussen uitlijnen. "Als een attractie daar overheen gaat, moet deze opnieuw opgebouwd worden."

Wanneer het wel mis gaat

Vorig jaar vonden er verschillende incidenten plaats. Zo bleef een jongen van drie jaar oud in een voertuigattractie op de Tilburgse Kermis steken en schoot een veiligheidsbeugel van een katapultattractie los op de Dam.

Er zijn geen cijfers van hoe vaak dit jaarlijks gemiddeld gebeurt. "Als er een ongeluk gebeurt, doet de NVWA daar onderzoek naar", vertelt Mastenbroek. "Dan kijken we of de attractie wel gekeurd is en waardoor er toch iets gebeurd is. Dat kan door verschillende oorzaken komen, zoals de opstelling van de attractie, of door het breken van materiaal."

Techniek is echter niet altijd de oorzaak van de complicaties. Dat kan ook aan het gedrag van de bezoeker liggen. Lubach-Koers: "Beschonken of niet, wanneer er afgeweken wordt van de gedragsregels, neemt de persoon in kwestie een risico. Dat is niet altijd berekenbaar."

