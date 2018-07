Vakantie in eigen land: Dit is er komende week te doen

Bios in de buitenlucht Den Haag

Vanaf 2 augustus wordt er vijf weken lang op donderdagavond een IDFA-documentaire getoond op het terras van museum Humanity House. In de buitenlucht kijken bezoekers op de openingsavond naar Watani: My Homeland. De documentaire vertelt het verhaal van een gezin met vier jonge kinderen uit Aleppo, voor wie de oorlog een onderdeel van het dagelijkse leven is.

Waar: Humanity House, Den Haag

Wanneer: vanaf 2 augustus, 21.00 uur

Prijs: 8,50 euro

Meer informatie

Solar - Roermond

Tijdens het weekendfestival Solar in Roermond draait alles om creativiteit en kleur. Op het programma staan optredens van dj's, rappers en bands. Naast de muzikale programmering is er ook theater, worden er spelletjes gespeeld en is er het beroemde waterpistolengevecht. Het thema is Imagine: Defining Creativity.

Waar: Maasplassen, Roermond

Wanneer: 2 tot en met 5 augustus

Prijs: 120 tot 49 euro (sommige tickets zijn uitverkocht)

Meer informatie

Theater Festival Boulevard Den Bosch

Elf dagen lang vinden op twintig locaties 130 voorstellingen plaats tijdens Theater Festival Boulevard in Den Bosch. Het motto is 'What you see is what you guess'. Tijdens veel voorstellingen komt het onderwerp identiteit aan bod; soms op het gebied van gender, soms op het gebied van religie of nationaliteit.

Waar: diverse locaties in Den Bosch

Wanneer: van 2 tot 12 augustus

Prijs: verschilt per voorstelling

Meer informatie

Canal Pride - Amsterdam

Op 4 augustus is het tijd voor de beroemde Canal Pride door de grachten van Amsterdam. Vanaf 11.00 uur verzamelen de paradeboten zich in het Oosterdok. De boten leggen een route van 5,6 kilometer af die door de Prinsengracht loopt.

Waar: Prinsengracht Amsterdam

Wanneer: 4 augustus, 11.00 uur

Meer informatie

Sneekweek - Friesland

Waterratten, zeilfanaten en feestvierders zitten van 3 tot en met 12 augustus goed in Friesland. Tijdens de Sneekweek staan er naast zeilwedstrijden, demonstraties en feesten op het programma.

Waar: Sneek

Wanneer: 3 tot en met 12 augustus

Meer informatie

Zomerstad - Groningen

Van 29 tot en met 12 augustus wordt de binnenstad van Groningen omgetoverd tot een speelplek voor het hele gezin. Creaties maken van afvalmateriaal, levend Stratego spelen en een kijkje nemen op plekken in de binnenstad waar je normaal niet mag komen; in heel de stad worden activiteiten georganiseerd.

Waar: binnenstad Groningen

Wanneer: 29 juli tot en met 12 augustus

Meer informatie

Deventer Boekenmarkt

Op zondag 5 augustus verandert het oude centrum van Deventer in een enorme openluchtboekenmarkt. Bij ontelbaar veel kramen zijn duizenden boeken te koop; van romans tot stripboeken en thrillers. De boekenmarkt vindt voor de dertigste keer plaats in het oosten van het land en is de grootste boekenmarkt van Europa.

Waar: centrum Deventer

Wanneer: zondag 5 augustus van 09.30 tot 17.30 uur

Meer informatie

