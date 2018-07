Weekend in Utrecht: De Parade en Verknipt Festival

Verknipt Festival – Strijkviertel

Het electronische muziekfestival Verknipt is verhuist van Amsterdam naar het Strijkviertel in de Meern. Met zes podia en twee afterparty's belooft het een groot feest worden, met veel techno en deephouse. Fijn met deze hitte: er kan in de recreatieplas gezwommen kan worden, waterpistolen zijn toegestaan (ook binnen) en er zijn gratis waterpunten. Het festival is wel bijna uitverkocht!

Waar: Strijkviertel

Wanneer: 28 juli

Prijs: Festival 45,99 euro, afterparty 13,99 euro (BASIS Utrecht) en 18,16 euro (Paradiso Amsterdam)

Maansverduistering – Park 6, TivoliVredenburg

Dit gebeurt ook niet elk weekend: de grootste maansverduistering van de eeuw. Vanuit de binnentuin van TivoliVredenburg is de maan precies te zien aan de rechterkant van de Dom. Tivoli heeft speciale 'stargaze kussens' om op te liggen en te kijken. (Iets heel anders: na de verduistering kun je gratis films uit de jaren 90 kijken in Park 6. Ook is er tot diep in de nacht een feest met hits uit de 90's).

Waar: Park 6, TivoliVredenburg

Wanneer: 27 juli

Prijs: Gratis

Hortus Festival – Oude Hortus

Hortus Festival is een groen klassiek festival voor jong en oud. Dit jaar zijn er niet zes avondconcerten, maar drie volledige festivaldagen. Om 16.00 uur begint een middag- en later een avondconcert. De line-up bestaat uit Berlage Saxophone Quartet, het Ragazze Quartaet, Het Hortus Ensemble en het DoelenEnsemble.

Waar: Oude Hortus, binnenstad

Wanneer: 27 juli

Prijs: Volwassenen 28,50 euro, kinderen 17,00 euro

De Parade - Moreelsepark

Het trekkende theaterfestival de Parade strijkt vanaf vrijdag neer in het Moreelsepark. Er zijn tientallen (meestal korte) voorstellingen, van theater tot dans en van muziek tot mime. Dit jaar staat ook de tent Cinéma Magique op het festival, vol met magische projecties over de begintijd van film. Er zijn ook veel voorstellingen speciaal voor kinderen.

Waar: Moreelsepark

Wanneer: 27 juli tot 12 augustus

Prijs: Toegang terrein 7,50 + diverse prijzen per voorstelling

Buitenbioscoop – Kinderboerderij Nieuw Rotsoord

In de boomgaard van kinderboerderij Nieuw Rotsoord kun je deze zomer eens in de twee weken een film zien in de buitenlucht, zomaar gratis. Deze vrijdag draait 'Call me by your name', over een romantische liefde tussen een 17-jarige jongen en een collega van zijn vader op het Italiaanse platteland. Eten en drinken mag je zelf meenemen, maar is ook op de locatie te halen.

Waar: Kinderboerderij Nieuw Rotsoord

Wanneer: 27 juli

Prijs: Gratis, vrijwillige bijdrage mogelijk

Utreg United – De Helling

Bijna alle muziekgenres komen voorbij tijdens deze typische Utrechtse avond in de Helling. Dubstep, drum-and-base, jungle, trap - het wordt allemaal gespeeld door bandjes afkomstig uit 'ons stadsie'. Het is de tweede keer dat er een editie van Utreg United wordt gehouden.

Waar: De Helling

Wanneer: 28 juli

Prijs: Gratis, donatie bij binnenkomst

