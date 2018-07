'Als je op een festival bent en daar iets over post, lijk je gelukkig en rijk'

Bijna de helft van deze festivalbezoekers gebruikt de smartphone om er te filmen. De meerderheid (82 procent) gebruikt het apparaat om foto's te maken en 25 procent post iets op sociale media.

Toch heeft het meenemen van een smartphone volgens Mark Deuze, hoogleraar Mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), geen speciale reden. "Alles gaat via de smartphone. Je ticket voor het festival, je vrienden vinden en het festivalprogramma. Ook je liefdesleven, eten en drinken - de telefoon zit overal tussen."

Het feit dat we alles willen delen, is volgens Deuze al eeuwen oud. "We vertellen altijd al verhalen, en gezien willen worden is een basisbehoefte van de mens. De smartphone speelt daar nu een heel handige rol in. Je kunt dingen delen met mensen die niet fysiek bij je aanwezig zijn, maar die er wel voor jou toe doen."

Geen signalen

Berend Schans, directeur van De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF), krijgt geen signalen uit de festivalwereld dat smartphonegebruik vervelend wordt gevonden op festivals. "Ik heb het idee dat het standaard is om een smartphone mee te nemen, net als dat je je sleutels en portemonnee meeneemt. Ik denk dat het bij festivals ook van het soort publiek afhangt of de smartphone er telkens bij wordt gepakt of dat er alleen genoten wordt."

Een kritiekpunt dat Deuze op het smartphonegebruik heeft, is het delen van foto's en video's waar we er alleen maar goed op staan. "Als je op een festival bent en daarover iets post, lijk je gelukkig en rijk. Ik merk ook dat hoe jonger de bezoekers zijn, hoe meer er gefilmd en gefotografeerd wordt."

Deuze vindt het positief dat de batterij van een smartphone meestal snel leeg is op festivals. "Vaak zijn er niet veel oplaadmogelijkheden, dus mensen moeten bewust met hun batterij omgaan. Dat is mooi, dan moet je echt kiezen waar je aandacht aan geeft."

Instagram

Deuze, die afgelopen weekend op Welcome to the Village was, merkte dat er door de organisatie en artiesten actief werd opgeroepen om te filmen, fotograferen en te delen. "Voor artiesten die nog niet heel groot zijn, is het natuurlijk belangrijk om op Instagram te komen."

Dat merkt ook Sven Bersee op, hoofdredacteur van festivalkrant LiveGuide en festivalbezoeker. "Op een festival gebruik ik Instagram veel, voor mijn werk en voor mezelf. Toch zou ik idealiter een heel weekend alleen maar in het festival willen opgaan en cocktails willen drinken. Maar ik denk niet dat dat mogelijk is."

Bersee gebruikt sociale media op het festival vooral om zijn vrienden aan het lachen te maken. "Als ik iets grappigs zie, wil ik dat delen met mijn vrienden. Ik heb niet per se bewijsdrang, maar ik kan niet ontkennen dat dit ook een vorm van aandacht vragen is. Mensen mogen wel weten dat ik op een festival ben. Van anderen vind ik dat ook weer leuk, tenzij ik er zelf heel graag had willen zijn."

Telefoon verboden

NU.nl interviewde eerder Rob Simon, organisator van het festival Georgie's Wundergarten. Zij experimenteerden in 2017 voor het eerst met een verbod op telefoons. "Het creëerde een heel leuke sfeer. Mensen werden assertiever; gingen nieuwe vrienden maken en lieten zich inspireren. We zijn tegenwoordig zo getraind om op een schermpje te kijken. Het optreden is recht voor onze neus, maar we kiezen ervoor om er via een telefoonscherm naar te kijken tijdens het filmen. Wij wilden die barrière weghalen bij mensen."

Een leuk idee, volgens Deuze. "Het is ook een manier om onderscheidend te zijn. Tegenwoordig zijn er zo veel festivals, dat een niche ook weer handig is. Op Welcome to the Village serveerden ze bijvoorbeeld geen junkfood. Een festival zonder smartphone is anders en het is persoonlijk of je dit fijn vindt of niet. Je telefoongebruik blijft ook een eigen keuze, je moet het zelf in balans zien te houden."

De enquête van NUpanel, uitgevoerd door hettestpanel.nl, is ingevuld door 926 NU-gebruikers, waarvan 63 procent zegt dit jaar een festival te bezoeken.