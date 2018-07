Hier kun je vrijdag de maansverduistering zien

Maansverduisteringsparty - Leusden

Sterrenwacht Midden-Nederland organiseert een Maansverduisteringsparty waar bezoekers op een mooie locatie genieten van de verduistering. Bij Kanocentrum Boerderij Berg aan de rand van Leusden stellen leden van de sterrenwacht stoelen en telescopen in de buitenlucht op. Je mag ook je eigen telescoop, verrekijker of stoel meenemen.

Waar: Langesteeg 2A, Leusden

Wanneer: vanaf 21.00 uur

Prijs: gratis

Totale maansverduistering - Nijswiller

In het Zuid-Limburgse Heuvelland kan je op 100 meter hoogte naar de maansverduistering kijken. Vanaf de heuvel heb je vrijwel in alle richtingen zicht. KNVWS Galileo organiseert de kijkavond voor leden en andere belangstellenden.

Waar: Nijswiller, terrein modelvliegtuigclub AERO79

Wanneer: vanaf 20.30 uur

Prijs: gratis

Totale maansverduistering - Bussloo

Bij heldere hemel kijk je bij de Gelderse Volkssterrenwacht Bussloo samen naar de maansverduistering. Tot na middernacht is het verschijnsel 'live' te volgen. Voorafgaand geeft deskundige Jaap van 't Leven uitleg over de maan en het verschijnsel van de maansverduistering.

Waar: Busseloselaan 4, Bussloo

Wanneer: vanaf 19.15 uur

Prijs: gratis

Speciale sterrenkijkavond - Amsterdam

Bij het Anton Pannekoek Instituut worden tijdens de verduistering lezingen en workshops gehouden. Je kunt er ook een rondleiding door de sterrenkoepels krijgen en met het blote oog of de telescoop naar de maansverduistering kijken. Bij slecht weer projecteren ze een livestream op groot scherm.

Waar: Science Park 904, Amsterdam

Wanneer: 21.30 tot 0.30 uur

Prijs: gratis

Totale Maansverduistering - Lattrop

Vanaf het dakterras en de tuin van de sterrenwacht is de verduistering boven het Twentse landschap hier goed te volgen. Er zijn verschillende telescopen aanwezig en vooraf zal er een korte lezing over de maansverduistering en een voorstelling met tekst en uitleg over de actuele sterrenhemel en verduistering in het planetarium zijn.

Waar: Frensdorferweg 22, Lattrop

Wanneer: vanaf 20.30 uur

Prijs: gratis

Maansverduistering Thema Avond - Heerlen

Bij sterrenwacht Limburg is er een speciale thema-avond. Vanaf 20.00 uur is er een presentatie over maansverduisteringen en rond 21.30 uur kunnen bezoekers met telescopen en verrekijkers naar de verduistering kijken. Het programma is geschikt voor iedereen van zes jaar en ouder.

Waar: Schaapskooiweg 95, Heerlen

Wanneer: vanaf 19.30 uur tot 23.30 uur

Prijs: 3,50 euro

Totale Maansverduistering - 's-Graveland

Naast het kijken naar de maan kunnen bezoekers bij sterrenwacht Gooi en Vechtstreek terecht voor een presentatie of een quiz over de maan. Er zijn twee grote telescopen aanwezig waardoor je de maan, planeten, nevels en zelfs andere sterrenstelsels op miljoenen lichtjaren afstand kunt bekijken.

Waar: Noordereinde 54 e, ’s-Gravenland

Wanneer: vanaf 21.00 uur tot 01.30 uur

Prijs: 1 euro voor kinderen en studenten, 2 euro voor volwassenen

Totale Maansverduistering en Mars dichtbij - Vinkel

Bij de Brabantse sterrenwacht Halley zijn belangstellenden welkom om de totale maansverduistering samen te volgen of door de grote telescoop te bekijken. Wat later op de avond wordt ook extra aandacht aan de planeet Mars besteed.

Waar: Halleyweg 1, Heesch/Vinkel

Wanneer: vanaf 21.00 tot 00.30 uur

Prijs: tot 12 jaar 3 euro, 13 jaar en ouder 5 euro

Maansverduistering Kijken - Groningen

Vanaf het waarneemterras boven op de Bernoulliborg zullen telescopen aanwezig zijn zodat bezoekers samen van het schouwspel kunnen genieten. Voor geïnteresseerden is er een uitgebreide uitleg over de maan en de verduistering. Het wordt aangeraden vooraf te reserveren. Dat kan tot uiterlijk vrijdag 18.00 uur.

Waar: Nijenborg 9, Groningen

Wanneer: vanaf 21.00 tot 23.30 uur

Prijs: gratis

Totale Maansverduistering - Spijkenisse

Ondanks de huidige verbouwing heeft Sterrenwacht Spijkenisse besloten toch open te gaan voor publiek, omdat deze maansverduistering "te speciaal" zou zijn. Bezoekers kunnen hier terecht vanaf 20.00 uur. Vrijwilligers geven uitleg en er kan door de telescoop naar de maan gekeken worden.

Waar: Libelleveen, Spijkenisse

Wanneer: vanaf 20.00 uur

Prijs: 1,50 voor kinderen, 2,50 voor volwassenen

