L'Apparition en meer films die nu in de bioscoop draaien (week 30)

The Road To Mandalay - drama

Lianqing is een van de miljoenen Birmezen die op zoek naar een beter leven hun thuisland ontvluchten. Wanneer ze in Bangkok arriveert, vindt ze al snel een baan, een huis én een geliefde. Hun leven hangt zonder papieren echter van onzekerheden aan elkaar. Daarom wil Lianqing naar Taiwan en ze heeft er vrijwel alles voor over om die droom te laten uitkomen.

Genre: drama

Regisseur: Midi Z

Cast: Ko Kai, Wu Ke-Xi

Kijkwijzer: 16+

La Ch'tite Famille - komedie

Het prestigieuze, luxueuze heden en het eenvoudige, plattelandse verleden van de Parijse designer Valentin D komen keihard met elkaar in botsing wanneer hij zijn geheugen verliest en zich twintig jaar terug in de tijd waant, toen hij nog een eenvoudige, Noord-Franse, ch'ti-sprekende arbeiderszoon was.

Genre: komedie

Regisseur: Dany Boon

Cast: Dany Boon, Line Renau, Valérie Bonneton

Kijkwijzer: 9+

L'apparitation - drama

Verslaggever Jacques krijgt een mysterieus telefoontje van het Vaticaan. In een Frans dorpje beweert een achttienjarig meisje een verschijning van de maagd Maria te hebben gezien. Het gerucht verspreidt snel en duizenden pelgrims trekken naar de plek van de verschijning. Jacques heeft zijn twijfels en stemt in om deel uit te maken van de onderzoekscommissie.

Genre: drama

Regisseur: Xavier Giannoli

Cast: Vincent Lindon, Galatéa Bellugi, Patrick d’Assumçao

Kijkwijzer: 12+

Takara - drama

Wanneer de zesjarige jongen Takara een tekening naar zijn vader wil brengen, beleeft hij in zijn eentje een heel avontuur in de sneeuw. In Japan ontdekten Kohei Igarashi en Damien Manivel de jonge Takara, die heel natuurlijk bleek te kunnen acteren. Het regisseursduo koos ervoor de jongen zo min mogelijk te regisseren gedurende de film, zodat het echt kinds zou zijn.

Genre: Drama

Regisseur: Kohei Igarashi, Damien Manivel

Cast: Keiki Kogawa, Chisato Kogawa, Takara Kogawa

Kijkwijzer: alle leeftijden

The Man Who Killed Don Quixote - avontuur

Ooit regisseerde Toby zijn afstudeerproject in een Spaans dorpje, waarin een lokale man de rol van Don Quixote speelde. Vandaag de dag is hij een gevierde, maar verwaande filmmaker. Na vele jaren gaat hij terug naar Spanje, waar hij zijn hoofdrolspeler weer ontmoet. Maar de man gelooft nog steeds dat hij Don Quixote is en ziet in Toby zijn trouwe volgeling Sancho Panza.

Genre: avontuur

Regisseur: Terry Gilliam



Cast: Adam Driver, Jonathan Pryce, Olga Kurylenko

Kijkwijzer: 12+

Ideal Home - komedie

Televisiekok Erasmus en zijn man Paul leiden een gelukkig leventje totdat Erasmus een kleinzoon blijkt te hebben, wiens vader, de zoon van Erasmus, in de gevangenis zit. Het kind kan nergens heen, en na lang wikken en wegen besluit het stel het kind toch in huis te nemen. Erasmus en Paul kunnen elkaar echter niet eens aan, laat staan hun nieuwe huisgenoot.

Genre: komedie

Regisseur: Andrew Fleming

Cast: Paul Rudd, Steve Coogan, Kate Walsh

Kijkwijzer: 12+

