Overzicht: Openluchtzwembaden midden in het bos

Openluchtbad Boschbad - Apeldoorn

Het grootste bosbad ligt in de Veluwse bossen aan de rand van Apeldoorn. Het zwembad bestaat uit drie baden; een recreatiebad, een wedstrijdbad en een waterspeeltuin. Verder zijn er snelle glijbanen en twee duikplanken. Deze week is het zwembad tot en met vrijdag langer geopend, tot 19.30 uur.

Waar: Felualaan 29 in Apeldoorn

Prijs: 6 euro

Zwembad Jubbega - Jubbega

Dit zwembad is gevuld met 'welwater', wat prettig is voor zwemmers die niet van chloorwater houden. Een frisse duik nemen kan in het grote wedstrijdbad. Voor de allerkleinsten is er een peuterbad. Het zandstrand met klimtoestel, een fontein en glijbaan zorgt voor extra vermaak voor de kinderen.

Waar: Leidijk 18, Jubbega

Prijs: tot 17 jaar 2,50 euro, vanaf 18 jaar 3 euro

Bosbad Zwinderen - Zwinderen

Dit bosbad is een eenvoudig en rustig gelegen buitenbad met drie buitenzwembaden en een glijbaan in de bossen bij Zwinderen. Zonnen kan op de grote ligweide en de kleintjes vermaken zich op de airtrampoline. In verband met de hitte is het bosbad extra lang geopend tot 19.30 uur, met op vrijdagavond discozwemmen tot 23.00 uur.

Waar: Toldijk 20b, Zwinderen

Prijs: tot 16 jaar 3,50 euro, vanaf 16 jaar 4,50 euro

Bosbad Leersum - Leersum

Zwemmen midden in de Utrechtse Heuvelrug kan hier in drie chloorvrije zwembaden; een bad voor kleuters, een halfdiep speelzwembad met een glijbaan en een wedstrijdbad. Op de zonneweide kunnen kinderen zich vermaken met de kabelbaan of in het speelhuisje.

Waar: Scherpenzeelseweg 45, Leersum

Prijs: 5 euro

Openluchtzwembad Staalbergven - Oisterwijk

Midden in de Oisterwijkse bossen kunnen zwem- en zonliefhebbers zich hier een hele dag vermaken. Er zijn verschillende zwemmogelijkheden; er is een chloorbad met springplank, een familieglijbaan, een ondiep- en een peuterbad. Vanwege het warme weer extra lang geopend tot 18.30 uur.

Waar: Vennelaan 8, Oisterwijk

Prijs: tot 12 jaar 4 euro, vanaf 13 jaar 6 euro

Bosbad De Vuursche - Baarn

Met een wedstrijdbad, recreatiebad, kleuterbad en peuterbad is dit bosbad geschikt voor jong en oud. Het zwembad heeft een enorm grote zonneweide, waar op een aparte plek gevoetbald kan worden. Er is een groot terras met eet- en drinkgelegenheid met aangrenzend een midgetgolfbaan en een nieuw zonneterras.

Waar: Bosbadlaan 4, Baarn

Prijs: 5,50 euro

Bosbad Amersfoort - Amersfoort

Dit grote openluchtzwembad ligt in de omgeving van de bossen van Birkhoven aan de rand van Amersfoort. Er zijn twee ondiepe baden en er is een diep bad. Vermaak is er in de vorm van glijbanen, een duikplank, speeleilanden en waterspuiters. Tussen de bomen staan klim- en klautertoestellen voor de kinderen.

Waar: Barchman Wuytierslaan 232, Amersfoort

Prijs: 5 euro

Heuveltjesbosbad - Balkbrug

Heuveltjesbosbad in Balkbrug heeft alles in huis voor een dagje verkoeling; drie baden, een grote zonneweide, een speeltuin en twee terrassen midden in het bos. Glijden kan van de brede familieglijbaan of van de 40 meter lange waterglijbaan. Iets eten of drinken is te koop bij de kiosk, maar je mag ook je eigen eten en drinken meenemen.

Waar: Meppelerweg 60, Balkburg

Prijs: 4,50 euro

Let op! Bij extreem warme dagen hanteren de meeste zwembaden afkijkende (ruimere) openingstijden.

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie. Ontbreekt jouw favoriet? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.