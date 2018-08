Avond uit? Deze concerten zijn nog niet uitverkocht (week 30)

Billy Ocean - Paradiso

Hoewel Billy Ocean zijn dreadlocks al lang heeft ingewisseld voor grijze haren, toert de Britse zanger nog met alle liefde en met enige regelmaat. Bekend van Get Outta My Dreams, Get Into My Car, Carribean Queen en Love Really Hurts Without You heeft de jaren zeventig en tachtig-zanger meer dan 30 miljoen albums verkocht.

Waar: Paradiso, Amsterdam



Wanneer: 26 juli, aanvang 19.00 uur

Prijs: 39 euro

De Staat - DRU-Cultuurfabriek

Na de vier uitverkochte In The Round-shows heeft Nijmeegse band De Staat zich even terug getrokken om aan een nieuw album te werken. Om op te warmen voor de festivalpodia spelen de mannen deze week een show in Ulft. De band is bekend van het nummer Peptalk, de curieuze machine op het podium en de Witch Doctor.

Waar: DRU-Cultuurfabriek, Ulft

Wanneer: 27 juli, aanvang 20.00 uur

Prijs: 20,75 euro

The Zombies - Stadstheater Zoetermeer

Ter viering van het vijftigjarig jubileum van de Odessey and Oracle-plaat, brengen The Zombies een bezoek aan Stadstheater Zoetermeer. De Britse band bereikte verwierf in de jaren zestig bekendheid met She's Not There en Time Of The Season, waarvan het welbekende, groovy deuntje nog veel wordt gebruikt in films en reclames.

Waar: Stadstheater Zoetermeer, Zoetermeer

Wanneer: 28 juli, aanvang 20.30 uur

Prijs: 36,25 euro

Goo Goo Dolls - Melkweg

'I just want you to know who I am!' zijn woorden die wellicht bekend in de oren klinken. De verantwoordelijken voor deze jarennegentighit genaamd Iris, zijn de Goo Goo Dolls, een Amerikaanse alternatieve rockband. In 1999 stond de band voor het laatst in de Melkweg, negentien jaar later keren de mannen terug met hun bekendste songs.

Waar: Melkweg, Amsterdam

Wanneer: 29 juli, aanvang 19.30 uur

Prijs: 34,05 euro

Noot van de redactie: concerten kunnen na het plaatsen van dit artikel alsnog uitverkocht raken. Kijk in dat geval op TicketSwap of je kaarten van iemand kunt overnemen.