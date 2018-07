Vakantie in Groningen: Dit is er de komende week te doen

Suske en Wiske en de Modderspelen

De hele week (tot en met 27 juli) kunnen kinderen door de modder rollen op Familiepark Nienoord in Leek. Striphelden Suske en Wiske doen zelf ook mee. Dus trek oude kleren of een zwemoutfit aan en leef je uit in het modderbad, bij de drekraces of de andere blubberspelletjes.

Waar: Familiepark Nienoord in Leek

Wanneer: tot en met 27 juli

Prijs: 8,50 euro

Meer informatie

Zeehonden kijken bij de Punt van Reide

Met een beetje mazzel liggen er ’s zomers bij De Punt van Reide, een schiereilandje in de Eems-Dollard, een paar honderd zeehonden met hun jongen van het zonnetje te genieten. De jonge dieren leren bij de Punt te zwemmen en te jagen naar vis. De dieren trekken natuurlijk veel bekijks, en om te voorkomen dat ze gestoord worden, is er op de dijk een meterslange wand geplaatst met daarin een flink aantal gaten waardoor de zeehonden bewonderd kunnen worden.

Waar: Punt van Reide

Wanneer: tot half september

Prijs: gratis

Meer informatie

Blote voetenpand

In het Westerkwartier, in Opende om precies te zijn, ligt het Blote Voetenpad. De naam zegt het al: schoenen en sokken uit en lopen maar. Op je blote voeten wandel je door modder, zand, gras en water. Uitrusten kan onderweg in een van de hangmatten of op een veel te hoge bank.

Waar: Opende

Wanneer: het hele jaar geopend tussen zonsopgang en zonsondergang

Prijs: gratis

Meer informatie

Kijk- en zoektocht door hartje Stad

Kinderen kunnen samen met het baasje van Ebbe de hond op spoortocht door de binnenstad van Groningen. Ebbe is niet echt een speurhond, maar vooral geïnteresseerd in eten. Help zijn baasje bij het vinden van het juiste antwoorden en kom onderweg leuke feitjes over Groningen te weten.

De speurtocht duurt ongeveer 90 minuten. Na afloop kunnen kinderen hun antwoord laten checken door één van de medewerkers in de VVV.

Waar: VVV-kantoor op de Grote Markt

Wanneer: de hele zomer

Prijs: 1,50 euro

Meer informatie

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriet? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.