Zo ga je om met de zomervakantiedrukte

In de file naar het strand

Zodra het kwik naar zomerse waarden stijgt, gaan we massaal naar het strand. Ondanks de waarschuwingen voor files, blijft voor veel mensen de auto een geliefd vervoersmiddel. "Dat komt mede doordat mensen hun beslissingen niet op feiten, maar op hun wensen en vrezen baseren", legt massapsycholoog Hans van de Sande uit.

"Velen verlangen naar een dagje strand. Iets wat men vooraf nogal idealiseert. Omdat mensen de onaangename ervaringen snel verdringen, is het leervermogen in dit geval ook niet zo groot", voegt hij toe. Daarbij is het volgens Van de Sande zo dat men files langzamerhand 'gewoon' vindt en ze accepteert als iets wat er nou eenmaal bij hoort.

Waarom toch met de auto?

Ter illustratie geeft Van de Sande een veelvoorkomende discussie die bij de planning van een dagje strand regelmatig plaatsvindt:

"Hoe gaan we?"

- "Hoe bedoel je? Met de auto natuurlijk!"

"Maar er is gewaarschuwd voor files, kunnen we de trein niet nemen?"

- "Je denkt toch niet dat ik al die spullen ga sjouwen?"

"Maar je hoeft dat toch niet allemaal mee te nemen?"

- "Zonder mijn parasol en koelbox en spullen voor het strand ga ik niet."

"Oké, nou laten we het dan maar proberen."

Tips om files te vermijden én rijden

Wie dus toch met de auto gaat, doet er goed aan om buiten de spits te rijden en van tevoren te checken wat de verkeersverwachtingen zijn. Filelezer René Passet van de ANWB heeft een aantal tips om files te vermijden en vertelt wat je het best kunt doen als je toch in de file staat.

"Zorg voor alternatieve routes. Doe dat niet via een tankstationparkeerplaats of door de vlucht- of invoegstrook even mee te pakken", aldus Passet. Sta je toch in de file, blijf dan op dezelfde rijstrook rijden. "Vergelijk het met de rij voor de kassa in de supermarkt. Als je van rij wisselt, zul je precies zien dat de rij waar je eerst stond ineens toch veel sneller gaat."

De actuele situatie op de weg is volgens hem vanzelfsprekend in te zien voor vertrek. Toch blijkt uit onlangs gehouden onderzoek dat veel automobilisten zonder enige voorkennis over hun beoogde route in de auto stappen. "Ze zien wel waar het schip strandt, terwijl je via de website, app en het Twitter-kanaal van de ANWB gewoon het laatste filenieuws tot je krijgt."

Dan toch maar met de trein

De trein is nog steeds een geliefd alternatief vervoermiddel tijdens de zomerperiode. Maar ook daarbij is een aantal dingen waar je op moet letten tijdens de drukste periodes. De NS zelf denkt ook mee.

"Voor grote evenementen, zoals de Gay Pride in Amsterdam, verlengen we bijvoorbeeld de treinen", zegt Erik Kroeze van de NS. "We raden altijd aan om voor vertrek onze website of app te raadplegen om te zien of je eventueel moet omreizen." Omdat ProRail deze zomer op een aantal trajecten en stations aan het spoor werkt, is zo'n check vooraf aan te raden.

In de rij bij attractieparken

Tijdens de schoolvakanties is het ook extra druk bij de bekende attractieparken. Ook hier kunnen files en lange wachtrijen de pret soms bederven. "Vanaf komend weekend zal het merkbaar drukker worden bij ons", zegt Jos Faaij van Familiepark Drievliet.

Als tip voor de pretparkbezoeker geeft Faaij dan ook mee om achter in het park te beginnen met de attracties. "Zo worden de meeste rijen vermeden". Veel parken hanteren tijdens de zomerperiode ook langere openingstijden. De meeste bezoekers stromen tussen 10.00 en 11.00 uur binnen. Door iets later te arriveren, heb je kans om de grootste wachtrijen te ontwijken.

Ook bij dierentuin ARTIS is het hoogseizoen. "Ook wij hebben gelukkig langere openingstijden. In de weekenden organiseren wij ook extra zomeravonden met extra activiteiten. Ons park is dan geopend tot zonsondergang", aldus Celeste Hesp van het Amsterdamse dierenpark.

Een extra tip: koop online alvast je toegangskaarten. Zo hoef je niet lang in de rij te staan om een kaartje te kopen bij de ingang.

Massale wachtrijen op Schiphol

In de zomervakantie reizen per dag gemiddeld 220.000 mensen van, naar of via Schiphol. Met als gevolg files rondom het vliegveld en lange wachtrijen bij de incheckbalies.

Het is misschien een open deur, maar Schiphol blijft erop hameren: "Zorg ervoor dat je op het tijdstip aanwezig bent dat jouw luchtvaartmaatschappij aangeeft, dat al je reisdocumenten geldig zijn en je zo min mogelijk handbagage mee hebt." Zo mis je je vlucht niet en het scheelt wachten.

Ook de wijze waarop je naar Schiphol reist, kan een hoop stress en drukte voorkomen. Veel hangt af van het tijdstip waarop je vliegt. Is dat vroeg in de ochtend? Houd dan rekening met spitsuren op de weg en check de vertrektijden van het openbaar vervoer. Vertrek liever ruim van tevoren en calculeer eventuele vertraging onderweg in.

"Bij veel luchtvaartmaatschappijen kun je vanaf 24 uur voor vertrek inchecken op de website", geeft Schiphol als extra tip. "Je boardingpass kun je printen of in veel gevallen bij de gate laten scannen vanaf je smartphone of tablet." Weten hoe druk het op en rond Schiphol is op jouw reisdag? Check dan online de actuele informatie of download de app.

Drukte tijdens grote evenementen

Ook tijdens grote evenementen als de Tilburgse en de botenparade tijdens Pride Amsterdam moet je rekening houden met topdrukte. De organisatie van de Pride en de gemeente Amsterdam adviseren om vroeg én met het openbaar vervoer te komen.

"Op zaterdag 4 augustus is het vanwege de botenparade extreem druk en zijn delen van de binnenstad afgesloten voor het verkeer. Hierdoor is de capaciteit van de parkeergarages binnen de grachtengordel bijna compleet in gebruik", aldus Pride Amsterdam. Het best kom je met de tram of lopend naar de binnenstad. Let ook goed op fietsparkeerverboden die dan gelden.

Op bij grote festivals als Lowlands is, voor wie met de auto komt, de heen- en terugreis vaak chaotisch. Automobilisten staan vaak uren in de file of komen bij de terugreis nauwelijks van het parkeerterrein af. "Wanneer in een kort tijdsbestek zo'n 18.000 auto's aankomen of vertrekken via een eenbaansweg, dan sta je in de file. Zorg dat je voor of na de piek zit, dan gaat het prima", aldus Lowlands.

Waarom we massaal in vakantiefiles staan

Niet alleen in Nederland is het op drukke dagen raak: op zaterdagen in de vakantie staat het vol met files op weg naar vakantiebestemmingen.



Wat is jouw ultieme tip om deze zomer de drukte en rijen te vermijden? Laat het ons weten in een reactie onder dit artikel.