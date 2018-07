Weekend in Utrecht: Home Made Market en Kadeconcert

De Leuke Festival – Voorveldse Polder

Dit elf uur lang durend festival heeft vijf diverse podia en is naar eigen zeggen "een ode aan confetti en een polonaise zonder einde". Er is een discopodium en "De Yallah! Yallah! Podium", waar je kunt dansen op moderne en traditionele Arabische muziek. Verder is Café Flater aanwezig met een mobiel café. Het festival is 18+. Om 23.00 uur is er een afterparty in Ekko.

Waar: Voorveldse Polder

Wanneer: 21 juli

Prijs: Festival 32,50 euro, afterparty 11,00 euro

Home Made Market - Domplein

Deze zondag strijkt de Home Made Market neer op het Domplein. Er zijn kraampjes met huisgemaakte producten en andere spullen van creatieve ondernemers. Ook zijn er foodtrucks, is er live muziek en een springkussen voor kinderen.

Waar: Domplein

Wanneer: 22 juli

Prijs: Gratis

EK Beachvolleybal – Neude en discotheek Woolloomoolo

De Neude is al sinds maandag getransformeerd in het wedstrijdveld van het EK Beachvolleybal. Dit weekend worden de finales gespeeld, voor zowel de mannen als de vrouwen. Daarnaast vindt vrijdagavond The Beach Volleybal Party plaats.

Waar: De Neude en discotheek Woolloomoolo (Janskerkhof)

Wanneer: 20 en 21 juli

Prijs: Wedstrijdtickets tussen 15 en 20 euro, feest 10,00 euro

KADEconcert – Weerdsluis

In een bootje op de gracht of vanaf het terras van Het Muzieklokaal kun je vrijdagavond luisteren naar klassieke muziek en musicalhits. De tonen van De Nieuwe Philharmonie wordt gecombineerd met het optreden van musicalster Antje Monteiro. Dat betekent een combinatie van hits uit Mamma Mia! en De Vuurvogel van Starvinsky.

Waar: Weerdsluis

Wanneer: 20 juli

Prijs: Gratis

Zomerfestival – Brouwerij Maximus

Er is zaterdag en zondag uit meer dan 35 verschillende soorten bier te kiezen bij Brouwerij Maximus. De brouwerij organiseert elk jaar een zomerfestival, dit jaar duurt het feest voor het eerst twee dagen. Er treden bands en dj’s op en er zijn diverse soorten 'streetfood' te proberen.

Waar: Brouwerij Maximus, de Meern

Wanneer: 21 en 22 juli

Prijs: Gratis

De Buurtcamping - Griftpark

Het hele weekend kamperen er Utrechters op de pop-up buurtcamping in het Griftpark. De kampeerplekken zijn helaas uitverkocht, maar iedereen die wil kan langskomen om mee te eten en deel te nemen aan het programma. Er is theater, muziek en dans. Op zaterdag vindt 'De grootste buurtbarbecue van Utrecht' plaats. Breng zelf je barbecue en eten mee en "sluit aan bij bekende en onbekende buren".

Waar: Griftpark

Wanneer: 20 tot 22 juli

Prijs: Gratis

