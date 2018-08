Deze cafés zijn voor de echte wielerfanaten

Velosoof - Eindhoven

Dit wielercafé laat duidelijk zien wat het is, want het hangt en staat bomvol met fietsen. Het café zendt alle grote wielerrondes uit en repareert fietsen, maar organiseert ook livemuziek. Het café is niet voor niets het startpunt van verschillende wielerclubjes; de Velosoof markeert het beginpunt van een route met 100 kilometer zonder stoplicht.

Waar: Gasfabriek 3, Eindhoven

Openingstijden: Dinsdag t/m zondag van 9:00 uur tot 23.00 uur

Meer informatie

Kamu - Breda

Kamu is een industrieel ingericht wielercafé in Breda. In het café kunnen bezoekers lunchen en een gemberbiertje drinken, terwijl ze met een expert in de winkel hun gewenste fiets samenstellen. Elke woensdag vindt de fietsronde van Kamu plaats, waar liefhebbers zich altijd gratis bij kunnen aansluiten.

Waar: Boschstraat 31, Breda

Openingstijden: Maandag t/m zondag geopend met wisselende openingstijden

Meer informatie

Spaak - Groningen

In het centrum van Groningen ligt wielercafé Spaak. Hier kunnen fietsenthousiasten terecht voor een 'bakkie', of kunnen ze rondneuzen in de winkel. Zo zijn er fietsen en wieleraccessoires, maar ook schoenen en kleren. Spaak heeft een werkplaats waar gasten aan hun eigen fiets mogen sleutelen terwijl een barista een kopje koffie klaarmaakt.

Waar: Oude Boteringestraat 66, Groningen

Openingstijden: Maandag t/m zondag van 8.30 uur tot 18.00 uur

Meer informatie

Proloog - Amerongen

Tussen al het groen, aan de voet van de Amerongse Berg, ligt de Proloog. Dit fietscafé is meer dan alleen dat; het heeft een sporthal, een theaterzaal en zijn er verschillende vergaderruimtes. Voor de echte wielrenners schenken zij á BLOC. Dit proteïnerijke bier wordt een herstelbiertje genoemd en is speciaal voor fietsers gebrouwen.

Waar: Allemanswaard 27, Amerongen

Openingstijden: Maandag t/m zondag geopend met wisselende openingstijden

Meer informatie

Alley Cat - Maastricht

Alley Cat in Maastricht neemt koffie serieus. Alle koffie wordt volgens een streng 'Q-grading-systeem' bereid, om zo de meeste kwaliteit uit koffie te kunnen halen. Ook bij Alley Cat kunnen fietsen terecht voor reparatie in de workshop, waar er met zorg naar gekeken wordt. Vanaf het café kunnen fietsers het heuvellandschap van Limburg verkennen.

Waar: Hoenderstraat 15-17, Maastricht

Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.30 uur, wisselende openingstijden in het weekend

Meer informatie

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriete wielercafé in dit lijstje? Reageer dan onder dit bericht.