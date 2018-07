Uitgelicht: Strandtenten aan de Nederlandse kust

Sjoerd - Ameland

Bij strandtent Sjoerd op Ameland draait alles om duurzaamheid. Dit geldt voor het eten op de kaart - dat zo veel mogelijk uit de buurt komt - tot de biologisch afbreekbare patatbakjes. De bieren die er geschonken worden, zijn gebrouwen op Ameland.

Waar: Strandweg 70, Nes, Ameland

Hippie Fish - Zandvoort

Slow down, stay a while is het motto van Hippie Fish in Zandvoort. Vorig jaar opende de strandtent haar deuren en vanaf dag één hoort het bij de populairste plekken op het Zandvoortse strand. Grote kans dat dit te maken heeft met de indrukwekkende inrichting, de relaxte sfeer en de uitgebreide menukaart.

Waar: Boulevard Paulus Loot 3, Zandvoort

Badhuys - Vlieland

Je moet ervoor varen met de boot, maar de kustlijn van de Waddeneilanden is die reis absoluut waard. Strandtent 't Badhuys ligt aan die brede kustlijn en werd vorig jaar uitgeroepen tot Strandtent van het Jaar. De zaak werd geprezen om "het moderne interieur, het duurzame karakter en de aandacht voor een schone omgeving".

Waar: Badweg 3, Oost-Vlieland

Zeecafé - Oostkapelle

Wie de drukbezochte stranden van Zandvoort en Scheveningen gewend is, zal verrast worden door de rust en ruimte in het Zeeuwse Oostkapelle. Het Zeecafé is, zoals eigenaar Adriaan zegt, een zeecontainer met koelkast én een braai (een Zuid-Afrikaanse barbecue).

Waar: Strand Oostkapelle 80, Duinovergang Duinweg (rechtsaf bij de Piraat, 6 minuten lopen)

Indigo - Scheveningen

Het Haagse strand Scheveningen is bezaaid met strandtenten. Sommige zaken, zoals die in de omgeving van de beroemde Pier en de boulevard, worden veel bezocht. Ook de strandtenten aan het Zwarte Pad zijn populair, al is de sfeer daar niet te vergelijken met die aan de andere kant. Indigo is een kleurrijke, open zaak met luie banken waar het net voelt alsof je in het buitenland bent.

Waar: Strandweg 65, Scheveningen

Aloha - Velsen-Noord

Aloha is een surfcafé met uitzicht op vrachtschepen en de hoogovens van Tata Steel. De zaak aan het Noordzeekanaal is anders dan anders. Maar ondanks, of juist daardoor, verdient de strandtent tussen IJmuiden en Wijk aan Zee een plek in dit overzicht. De zee voor Aloha is geschikt voor golfsurfers, die massaal naar de strandtent komen.

Waar: Reyndersweg 2, Velsen-Noord

Loods Tien - Breskens

De brede Zeeuwse stranden zijn bezaaid met strandtenten die het vermelden waard zijn. Loods Tien in Breskens is zo'n zaak. Ruim opgezet, met een mooie inrichting en een goede sfeer. Hier voelt het - ook 'gewoon' tijdens een vrije zaterdag - als vakantie.

Waar: Nieuwesluisweg 50, Breskens

Thalassa - Zandvoort

Tijdens de verkiezing van het beste strandpaviljoen van Strand Nederland kwam Thalassa in Zandvoort dit jaar als winnaar uit de bus. Thalassa wordt in het juryrapport geroemd om de duurzame visie, de lage prijzen en de prettige sfeer die er hangt.

Waar: Boulevard Barnaart 18, Zandvoort

De Pit - 's Gravenzande

Niets moet en alles mag. Dat moet haast wel het motto zijn van de eigenaren van strandtent De Pit. De sfeer is gemoedelijk in de strandtent, die letterlijk bestaat uit tenten die versierd zijn met vlaggetjes. Op het menu staan verschillende houtovenpizza's.

Waar: Nieuwlandsedijk, slag Vlugtenburg

Tulum Tulum - Noordwijk

Een vrij nieuwe aanwinst aan de Nederlandse kust, dat is Tulum Tulum in Noordwijk. Alleen al voor het bijzondere, stijlvolle interieur is het paviljoen het bekijken waard. Gasten drinken er melk uit een kokosnoot en 's avonds knappert er een haardvuur.

Waar: afrit 21, Zeereep 104, naast witsand, Noordwijk

De Dam - Vrouwenpolder

Aan het brede Zeeuwse strand bij Vrouwenpolder ligt strandtent De Dam. De zaak is in 2016 geopend en is een goede uitvalsbasis voor sportievelingen. Rond de strandtent is veel te doen. Van kitesurflessen tot vliegeren of suppen.

Waar: Strand 80, Vrouwenpolder

Bovenstaande lijst is een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriete strandtent? Vul het overzicht aan door een redactie te plaatsen onder dit bericht.