Vakantie in eigen land: Dit is er komende week te doen

Tilburgse Kermis

De kermis der kermissen, dat is die in het centrum van Tilburg. Van 20 tot en met 29 juli is de Brabantse stad omgetoverd tot pretpark, compleet met klassiekers zoals de draai- en zweefmolen en attracties voor een adrenalinekick zoals de Goldmine Tower en de Reaktor. Bijna iedere dag is er een thema zoals Blauwe Zondag en Roze Maandag en zijn er talloze optredens van Nederlandse artiesten in de feesttent.

Waar: centrum van Tilburg

Wanneer: 20 tot en met 29 juli

Prijs: gratis

Meer informatie

Drentse Fiets4Daagse

Na de wandelvierdaagse in Nijmegen is het tijd voor de fietsende variant in Drenthe. De fietsroutes lopen door het mooie Drentse landschap en deelnemers kiezen zelf of ze een, twee of meerdere dagen meedoen. Er zijn routes van 30 tot 60 kilometer.

Waar: Drenthe

Wanneer: 24 tot en met 27 juli

Prijs: van 6 tot 27 euro

Meer informatie

Straatfestival Rotterdam Unlimited

Tijdens Rotterdam Unlimited komen meer dan honderd verschillende culturen samen tijdens muziekbattles, parades, live optredens, dans en meer. Van elektronisch tot hiphop, van soul tot drum-'n-bass; de diversiteit is ongekend groot. Ook is er een festivalmarkt met eten uit alle hoeken van de wereld en de beroemde Zomercarnaval Straatparade.

Waar: Rotterdam

Wanneer: 24 tot en met 28 juli

Prijs: gratis

Meer informatie

Sail Leiden

Tijdens Sail Leiden zijn de wateren in en rond Leiden gevuld met de mooiste schepen. Meer dan tweehonderd historische 'bedrijfsvaartuigen' zijn te bekijken in het openluchtmuseum. Er zijn rondleidingen, zeilwedstrijden en botenparades. Een uitstekende plek voor het spotten van boten is het tijdelijke stadsstrand bij Lot en de Walvis, dat speciaal voor Sail is aangelegd.

Waar: centrum Leiden

Wanneer: 27 tot en met 29 juli

Prijs: gratis

Meer informatie

De Parade - Utrecht

Na Rotterdam en Den Haag, doet het reizende theaterfestival De Parade Utrecht aan. Pal naast Utrecht Centraal kunnen bezoekers genieten van heel veel voorstellingen, eten, drinken én de bekende zweefmolen. Er is ook een speciaal kinderprogramma.

Waar: Moreelsepark

Wanneer: 27 juli tot en met 12 augustus

Prijs: eerste uur dat het terrein open is, is de toegang gratis, daarna 7,50 euro per persoon (kinderen tot en met 17 jaar en 65+ers gratis)

Meer informatie

Chamber music festival - Delft

Tijdens het Chamber Music Festival staat Delft in het teken van kamermuziek en klassieke muziek. Violiste Liza Ferschtman leidt het muziekfeest dat bestaat uit meer dan twintig concerten in de historische binnenstad. Het thema van deze, 22e editie is liefde.

Waar: centrum Delft

Wanneer: 25 juli tot en met 5 augustus

Prijs: sommige concerten zijn gratis bij te wonen, anderen kosten 7,50 euro

Meer informatie

De Buitenbioscoop - Amsterdam

Vlak bij treinstation Sloterdijk kijken filmfanaten in het nieuw gebouwde amfitheater van De Buitenbioscoop naar A Hole In My Heart. Voor de hoofdfilm start, wordt een korte film van jonge filmmakers getoond.

Waar: Orlyplein 76, Amsterdam

Wanneer: 29 juli

Prijs: 10 euro

Meer informatie

Where the Sheep Sleep - Apeldoorn

Where the Sheep Sleep is de Nederlandse editie van het beroemde Amerikaanse festival Burning Man. In de Veluwse bossen wordt een tijdelijk dorp gebouwd waar radicale zelfexpressie en participatie hoog in het vaandel staan. De organisatie zorgt voor de basis, bezoekers creëren samen hun eigen wereld in het 'dorp'.

Waar: Apeldoorn

Wanneer: 26 tot en met 30 juni

Prijs: 131 euro per persoon

Meer informatie

Milkshake

Milkshake in Amsterdam is een elektronisch festival met een duidelijk boodschap. Respect, vrijheid, liefde, tolerantie en plezier zijn kernwaarden van het kleurrijke feest in het Westerpark.

Waar: Westerpark, Amsterdam

Wanneer: 28 en 29 juli

Prijs: vanaf 51,25 euro per persoon (dagticket)

Meer informatie

Bekijk ook een overzicht van zomervakantie activiteiten in de regio's Zuid, Midden en Noord.

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.