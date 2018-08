Avond uit? Deze concerten zijn nog niet uitverkocht (week 29)

Judith Hill - Paradiso Noord

De Amerikaanse zangeres Judith Hill heeft al heel wat ervaring in het vak. Ze is achtergrondzangeres geweest voor Stevie Wonder, Elton John en Michael Jackson. Ook heeft ze haar eerste album Back In Time in samenwerking met Prince gemaakt, die het album op zijn eigen label uitbracht. Dat het debuutalbum uit funk, soul en r&b bestaat, is dan ook geen verrassing.

Waar: Paradiso Noord, Amsterdam

Wanneer: 20 juli, aanvang 20.00 uur

Meer informatie

King Yellowman & The Sagittarius Band - Q-factory

De Jamaicaanse albino Winston Forster, beter bekend als King Yellowman, staat al vanaf de jaren tachtig in de top van de dancehall- en reggaescene. Hij is de artiest die 'toasten', de reggaevariant van rappen, op de kaart heeft gezet. Met zijn hits Zungguzungguguzungguzeng, Mr Chin en Lost Mi Lover keert hij terug naar Amsterdam.

Waar: Q-factory, Amsterdam

Wanneer: 21 juli, aanvang 21.00 uur

Prijs: 21,50 euro

Meer informatie

Café Tacvba - Melkweg

Mexicaanse band Café Tacvba is één van de grootste alternatieve rockbands uit Latijns-Amerika. Al 25 jaar maken de vier mannen latin rock, waar ze verschillende Grammy's voor hebben ontvangen. De band, met de naam die als 'Café Taboeka' wordt uitgesproken, wordt vaak vergeleken met Radiohead.

Waar: Melkweg, Amsterdam

Wanneer: 21 juli, aanvang 19.30

Prijs: 34,04 euro

Meer informatie

Handsome Poets - Vondelpark Openluchttheater

Indiepopband Handsome Poets staat zondagmiddag in het Vondelpark. De Nederlandse band is vooral bekend van hun hit Sky on Fire. Het nummer werd opgepikt door 3FM en werd het anthem van een NOS-programma over de Olympische Spelen. Voor de show in het Vondelpark kun je nog stoelen reserveren voor 5 euro. De toegang zelf is gratis.

Waar: Vondelpark Openluchttheater

Wanneer: 22 juli, aanvang 15.00 uur

Prijs: 5 euro reserveringskosten

Meer informatie

Noot van de redactie: concerten kunnen na het plaatsen van dit artikel alsnog uitverkocht raken. Kijk in dat geval op TicketSwap of je kaarten van iemand kunt overnemen.