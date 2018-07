Drama Kings en meer films die nu in de bioscoop draaien

El Presidente - drama

Hernán Blanco, de president van Argentinië, komt samen met politieke leiders voor een conferentie in het Chileense La Cordillera. Hij moet beslissingen nemen die van belang zijn voor zowel zijn politieke carrière als zijn privéleven. De film begint als politieke thriller en verandert in een psychologisch drama.

Genre: drama

Cast: Ricardo Darin, Walter Andrade, Dolores Fonzi

Regisseur: Santiago Mitre

Kijkwijzer: 12+

Mamma Mia! Here We Go Again - komedie

In Mamma Mia! Here We Go Again keert de oude cast van de musical, gebaseerd op liedjes van ABBA, terug naar Griekenland. Nieuwe castleden (Lily James, Andy Garcia) schitteren naast Meryl Streep en Pierce Brosnan. In de film worden tijdsprongen gemaakt die laten zien hoe huidige relaties tot stand zijn gekomen.

Genre: musical, komedie

Regisseur: Ol Parker

Cast: Christine Baranski, Pierce Brosnan, Dominic Cooper, Colin Firth, Andy Garcia, Lily James, Amanda Seyfried, Stellan Skarsgard, Julie Walters, Alexa Davies

Kijkwijzer: alle leeftijden

Kings - drama

Millie (Halle Berry) woont met haar acht geadopteerde kinderen in South Central. Dat is een buurt in Los Angeles die wordt gedomineerd door Afro-Amerikanen, Latino's en Koreanen. Als de agenten die Rodney King hebben mishandeld, worden vrijgesproken, nemen de spanningen in de wijk toe. Millie en haar opstandige buurman Obie (Daniel Craig) doen er alles aan om haar kinderen veilig thuis te brengen.

Genre: drama

Regisseur: Deniz Gamze Ergüven

Cast: Halle Berry, Daniel Craig

Kijkwijzer: 16+

The Happy Prince - drama

Dat Oscar Wilde ooit een van de geliefdste auteurs van Engeland was, is bijna niet meer voor te stellen. De schrijver brengt zijn laatste dagen verbannen door. Hij is nog altijd scherp van geest, ook al is zijn lichaam verzwakt. Aan het eind van zijn leven wordt hij geteisterd door verlangens en moet hij de vergankelijkheid van lust onder ogen zien.

Genre: drama

Regisseur: Rupert Everett

Cast: Rupert Everett, Colin Firth, Colin Morgan, Emily Watson, Edwin Thomas, Tom Wilkinson

Kijkwijzer: 12+

Mektoub, My Love: Canto Uno - drama, romantiek

De Franse Amin verhuist naar Parijs om een bestaan op te bouwen als scenarioschrijver. Als hij in de zomer terugkeert naar het zuiden van Frankrijk om vakantie te vieren met familie en vrienden, worden de dagen gevuld met vakantieliefdes en drank. Armin raakt gefascineerd door verliefdheid en het bedriegen van zijn vrienden. Regisseur Abellatif Kechiche ontving op het Filmfestival van Cannes een Gouden Palm voor zijn vorige film La vie d'Adèle.

Genre: drama, romantiek

Regisseur: Abdellatif Kechiche

Cast: Hafsia Herzi, Shaïn Bourmedine, Ophélie Bau, Salim Kechiouche

Kijkwijzer: 16+

